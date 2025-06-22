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Сергій Таран Політолог

Американські удари по Ірану – це удар по авторитету Путіна

glavcom.ua
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Про удари США по Ірану

• 1 •

Політичні наслідки залежатимуть, насамперед, від документально підтверджених результатів атаки. Якщо з’ясується що ядерна програма, а також пов’язані з нею об’єкти справді безповоротно зруйновані, це безумовно додасть авторитету Трампу. Однак якщо з’ясується, що ядерна програма може і надалі розвиватися, або Ірану вдалось врятувати частину своїх потужностей, чи запасу збагаченого урану, військові потужності США, а разом з ними і авторитет Трампа будуть поставлені під великі сумніви.

• 2 •

Трампу дуже вигідно, аби війна вже завершилась. Тоді як Ізраїль може наполягати на зміні режиму у Тегерані. Якщо США втягнуться в довготривалу стратегію по зміні режиму, це може поховати рейтинг Трампа. Звісно, є підстави припускати, що Трамп не піддаватиметься тиску Ізраїля у цьому питанні, але ж досі не вірилось, що США таки візьмуть участь у війні на боці Ізраїля, але як бачимо це сталося.

• 3 •

Серед трампістів у США зараз розкол і паніка. Значна їх частина категорично проти втягування США у війну. Якщо будуть нові удари по Ірану, то MAGA чекає розкол. З усіма наслідками.

• 4 •

Американські удари по Ірану – це безумовно удар по авторитету Путіна. Як виявилось, він дуже поганий і ненадійний союзник. Крім того – він ніякий дипломат – у ролі посередника Путін Трампу так і не знадобився. І це хороша новина.

• 5 •

Окремо для любителів конспірології. Путін кілька разів повторював, що переговори з Україною відновляться одразу після 22 червня… Тобто він давно все знав і нічого не вдіяв?)

• 6 •

Загалом, військове знищення союзника Росії – це безумовно плюс, і тут нема що додати.

• 7 •

Подальше відтягування уваги від російсько-української війни на Близький Схід – це безумовно мінус. Тому тут треба погодитись з Трампом – краще, аби на цих ударах війна США з Іраном і закінчилась.

• 8 •

Вперше з’явились підстави вважати, що Трамп – це не генератор випадкових слів перед телекамерами, а рішучий політик здатний на швидкі і сильні дії. Кажу це безвідносно до війни в Ірані чи її наслідків. Але ця щойно виявлена якість Трампа  дає підстави сподіватися, що подібна рішучість може буде колись застосована і щодо Росії. Так, я розумію, що зараз це видається геть малоймовірним. Але у світовій політиці немає нічого неможливого. Всі попередні геополітичні вихиляння Трампа – це лише підтверджують.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Іран росія путін Дональд Трамп

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Сергій Таран

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