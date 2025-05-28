Як іде мобілізація у Росії? Зеленський розказав про цікавий феномен

Президент: «Як тільки надходять сигнали зі Сполучених Штатів, які дають підстави вважати, що ми можемо зробити щось хороше з Росією, у такі моменти мобілізація в Росії… зростає»

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на тенденції в російській мобілізації, які можуть мати прямий зв’язок із заявами Заходу. За його словами, у середньому Росія мобілізує близько 50 тис. осіб щомісяця, хоча бувають періоди, коли ця цифра зменшується. Про це глава України сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Вони (росіяни, – «Главком») мобілізують 50 тис. людей на місяць. Цього місяця – 40 тис. Трохи менше. Іноді, коли, наприклад, надходять сигнали зі Сполучених Штатів, які дають підстави вважати, що ми можемо зробити щось хороше з Росією. Знаєте, що цікаво? У такі моменти мобілізація в Росії є більшою. Це цікаво», – наголосив президент.

Зеленський відзначив, що складається враження, що голос США має великий вплив: «Ми навіть іноді не можемо уявити, на що саме. Це небезпечно для нас? Дуже. Оскільки з одного боку у вас є, наприклад, 30 тис., 35 тис. А Україна за цей період мобілізувала 25 тис., 27 тис. А Росія, наприклад, 45 тис. А потім, коли лунають якісь голоси з Європи чи Сполучених Штатів, і вони кажуть, мовляв, так, ми думаємо, що Путін готовий і так далі, – у них одразу більше 40. Це для нас проблема? Так. Кому ці голоси допомагають? Велике питання. Але це по-перше».

По-друге, знову ж таки, про російську мілітаризовану економіку. Другий момент, вони платять їм більше 10 тисяч доларів. Я маю на увазі різні бюджети: місцеві, уряд, органи влади. Тобто там багато всього. Вони роблять виплати, щоб підписати контракт і так далі.

Нагадаємо, що у березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб.