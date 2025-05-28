Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як іде мобілізація у Росії? Зеленський розказав про цікавий феномен

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Як іде мобілізація у Росії? Зеленський розказав про цікавий феномен
Зеленський розповів, що росіяни мобілізують 50 тис. людей на місяць
фото: Офіс президента

Президент: «Як тільки надходять сигнали зі Сполучених Штатів, які дають підстави вважати, що ми можемо зробити щось хороше з Росією, у такі моменти мобілізація в Росії… зростає»

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на тенденції в російській мобілізації, які можуть мати прямий зв’язок із заявами Заходу. За його словами, у середньому Росія мобілізує близько 50 тис. осіб щомісяця, хоча бувають періоди, коли ця цифра зменшується. Про це глава України сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Вони (росіяни, – «Главком») мобілізують 50 тис. людей на місяць. Цього місяця – 40 тис. Трохи менше. Іноді, коли, наприклад, надходять сигнали зі Сполучених Штатів, які дають підстави вважати, що ми можемо зробити щось хороше з Росією. Знаєте, що цікаво? У такі моменти мобілізація в Росії є більшою. Це цікаво», – наголосив президент.

Зеленський відзначив, що складається враження, що голос США має великий вплив: «Ми навіть іноді не можемо уявити, на що саме. Це небезпечно для нас? Дуже. Оскільки з одного боку у вас є, наприклад, 30 тис., 35 тис. А Україна за цей період мобілізувала 25 тис., 27 тис. А Росія, наприклад, 45 тис. А потім, коли лунають якісь голоси з Європи чи Сполучених Штатів, і вони кажуть, мовляв, так, ми думаємо, що Путін готовий і так далі, – у них одразу більше 40. Це для нас проблема? Так. Кому ці голоси допомагають? Велике питання. Але це по-перше».

По-друге, знову ж таки, про російську мілітаризовану економіку. Другий момент, вони платять їм більше 10 тисяч доларів. Я маю на увазі різні бюджети: місцеві, уряд, органи влади. Тобто там багато всього. Вони роблять виплати, щоб підписати контракт і так далі.

Нагадаємо, що у березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб. 

Читайте також:

Теги: росія мобілізація Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни
Україна вимагає від МОК відсторонити російську гімнастку: підставою стали факти, оприлюднені «Главкомом»
30 квiтня, 18:13
Путін заявив, що мир з Україною – питання часу
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
4 травня, 15:26
За даними Reuters, середня ціна на російську нафту в рублях в останні місяці продовжувала знижуватися
Росія втрачає доходи від нафти і газу: на скільки вже відбулося скорочення
7 травня, 21:44
У пропагандистів з РФ можуть виникнути проблеми з потраплянням на Олімпіаду
МОК відмовив в акредитації на Олімпійські ігри російським пропагандистам
7 травня, 13:32
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
9 травня, 07:20
Росіяни масовано атакували село на території Сумської громади – ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА
РФ масовано атакувала дронами Сумщину, вибухи лунали на Волині та Прикарпатті
15 травня, 08:42
Автори дослідження виокремили удари по Кривому Рогу, де між серпнем 2024 і березнем 2025 року постраждало вісім готелів
Росіяни активно ціляться по українських готелях: аналітики назвали задум окупантів
16 травня, 14:09
7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв престижні змагання в Іспанії
21 травня, 21:42
Кислиця розповів про тиск зі сторони РФ: Кількість трешу, погроз, цинізму й аморальних заяв... Це був майже суцільний потік
Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця
24 травня, 23:44

Соціум

«Є гарні влучання». ЦПД розповів про атаку безпілотників на Підмосков'я
«Є гарні влучання». ЦПД розповів про атаку безпілотників на Підмосков'я
Як іде мобілізація у Росії? Зеленський розказав про цікавий феномен
Як іде мобілізація у Росії? Зеленський розказав про цікавий феномен
Франція ухвалила закон про евтаназію для хворих
Франція ухвалила закон про евтаназію для хворих
Прийом біженців у Австрії може змінитись: канцлер висловив думку
Прийом біженців у Австрії може змінитись: канцлер висловив думку
Відпочинок у Болгарії цього літа: ціни та тенденції
Відпочинок у Болгарії цього літа: ціни та тенденції
В одному зі спортзалів Франції з'явилась іронічна реклама з натяком на ляпас Макрону від першої леді
В одному зі спортзалів Франції з'явилась іронічна реклама з натяком на ляпас Макрону від першої леді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
86K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
69K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
57K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
46K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua