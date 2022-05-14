РФ зупиняє постачання електроенергії до Фінляндії
Припинення постачання з Росії може призвести до підвищення цін на електрику
Дочірнє підприємство російської «Інтер РАО» компанія RAO Nordic Oy з 14 травня припиняє постачання електроенергії до Фінляндії. Про це повідомляє фінський мовник Yle.
За даними RAO Nordic, торгівля електроенергією, що імпортується з Росії, зупиняється через труднощі з отриманням платежів.
При цьому фінський оператор ліній електропередач Fingrid заявляє, що загрози дефіциту електроенергії у Фінляндії немає. Останнім часом її імпорт із РФ становив приблизно 10% від загального споживання Фінляндії.
«Нестача імпорту може бути компенсована на ринку електроенергії шляхом імпорту більшої кількості електроенергії зі Швеції, а також частково за рахунок внутрішнього виробництва», – пояснив директор з операцій Fingrid Рейма Пяйвінен.
Передбачається, що припинення постачання з Росії може призвести до підвищення цін на електрику.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія погрожує Фінляндії й Швеції війною через вступ до НАТО.
Також повідомлялося, що Росія може припинити постачання газу до Фінляндії – ЗМІ.