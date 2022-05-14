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    Події в Україні

    Ворог контролює майже все Рубіжне – Гайдай

    Йдуть потужні бої на кордоні з Донецькою областю - Ворог контролює майже все Рубіжне – Гайдай
    Йдуть потужні бої на кордоні з Донецькою областю
    фото з відкритих джерел

    У Білогорівці росіяни несуть втрати

    Російські війська майже взяли під контроль місто Рубіжне. Водночас в Білогорівці несуть все більше втрат, через що цілий батальйон росіян вже відмовився йти в наступ. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

    «Рубіжне, на жаль, вони контролюють майже все, але ті околиці, які захищають наші нацгвардійці, вони ніяк третій місяць пройти не можуть. Ситуація в самому Рубіжному складна: води немає, газу немає. Єдине, чим пишаються окупанти, що вони «відкрили» нашу лікарню, яка стояла закритою», – заявив він.

    Гайдай повідомив, що йдуть потужні бої на кордоні з Донецькою областю, росіяни намагаються перекрити трасу з боку Попасної та Білогорівки.

    «Білогорівка – це вже буде історія, притча во язицех. Чорнобаївка іноді за деякими напрямками, напевно, відпочиває... І на підступах до Сєвєродонецька вони кажуть, що взяли Воєводівку, – вони так її взяли, що зайти в неї не можуть, бо чомусь гинуть. І намагаються зробити прорив у напрямку Гірського з боку Нижнього», – розповів він.

    Як відомо, учора окупанти знищили міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним.

    Також Генштаб повідомляв, що ворог штурмує Рубіжне та готується наступати на Сєвєродонецьк.

    Нагадаємо, 13 травня ворог обстріляв Покровський район Донеччини: горіло підприємство вугледобувної галузі.

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    Теги: росія окупанти історія війна Україна місто окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Ворог контролює майже все Рубіжне – Гайдай