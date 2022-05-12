Кремль прокоментував рішення Фінляндії вступити в НАТО

Пєсков: «Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим»

Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО

Кремль побачив загрозу своїй державі у намірі Фінляндії вступити до НАТО. У Росії зібралися провести аналіз після вступу Фінляндії до НАТО. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

«Безумовно. Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим», – сказав він журналістам.

Пєсков також заявив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів для забезпечення безпеки.

«Якщо ви пам'ятаєте, є доручення президента і головнокомандувача, що діє, розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається до нашого боку. Тому, звичайно, це все стане елементами для спеціального аналізу та вироблення необхідних заходів для того , щоб збалансувати ситуацію і забезпечити нашу безпеку», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що російська влада незадоволена військовою допомогою, яку Захід надає Україні. Ця допомога може призвести до ядерної війни Росії проти НАТО.

Додамо, що сьогодні, 12 травня, президент Фінляндії заявив, що його країна має вступити до НАТО. Також про наміри вступити до Альянсу заявляла Швеція. І це також викликало бурхливу реакцію Дмитра Медведєва, який погрожував північним сусідам Росії війною.