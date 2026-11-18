У Росії силові структури почали відкривати кримінальні справи проти громадян, які переказували кошти на підтримку політв'язнів під час благодійного марафону «Ты не один» у червні 2023 року. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Силовики зацікавилися рублевими донатами, зробленими з території РФ через сервіс DonationAlerts – загалом виявлено 7519 таких переказів. За версією ФСБ, кошти насправді призначалися не політв'язням, а Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального, який російська влада у 2021 році визнала «екстремістською» організацією. На цій підставі проти щонайменше двох росіян порушили справи за статтею про фінансування екстремістської діяльності (ст. 282.3 КК РФ). Свою позицію спецслужба обґрунтувала тим, що посилання на трансляцію марафону публікувалися на ресурсах, пов'язаних із Навальним, а «підтримка політв'язнів» вказана серед напрямів роботи на сайті ФБК.

Збір коштів 12 червня 2023 року спершу відбувався через платформу DonatePay телеканалу «Дождь», однак у середині дня акаунт заблокували після скарги співробітника RT, і перекази перевели на гаманець політика Максима Каца в DonationAlerts – платіжному сервісі, пов'язаному з холдингом VK, який передає дані користувачів силовикам. Сам Кац заявив, що ФБК не мав жодного стосунку до організації марафону: усім займався «Дождь», якому передали зібрані гроші та який витратив їх за призначенням. Це підтвердила і менеджерка з комунікацій та фандрейзингу марафону Ксенія Фадєєва, наголосивши, що незалежні медіа та опозиційні політики, як-от Максим Кац чи Михайло Ходорковський, не брали б участі у зборі коштів для фінансування ФБК.

За даними правозахисників, у першій відомій справі росіянина вже визнали винним і призначили великий штраф. Другий фігурант виїхав із країни, тож його судитимуть заочно: за його словами, у жовтні 2025 року його затримали дорогою на роботу та вилучили вдома всю техніку, інкримінуючи переказ 3000 рублів через DonationAlerts. Чоловік наполягає, що жертвував гроші виключно політв'язням, а на допиті його намагалися змусити обмовити себе в обмін на обіцянку відпустити додому. Після відмови він залишив Росію, а у квітні 2026 року проти нього відкрили справу, за якою загрожує до восьми років позбавлення волі.