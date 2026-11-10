У Росії у 2026 році вік виходу на пенсію становить 64 роки для чоловіків та 59 років для жінок

Російська олімпійська чемпіонка з біатлону Світлана Ішмуратова під час спілкування з пропагандистами зробила заяву щодо зниження пенсійного віку у Росії. Про це інформує «Главком».

«Пенсійний вік? Якщо ми подивимося, то в нашій країні є довгожителі, але їх дуже мало. За віком це неправильно. Якщо приїхати до регіонів, то там багато хто не доживає. У кожному регіоні є різна статистика. Я не піднімала б пенсійний вік.

Темп життя дуже високий, тому людина швидко зношується та втомлюється. Подивіться, яка велика кількість онкологічних, серцевих захворювань. Людину треба трохи берегти, бо це головна цінність для будь-якої держави. Тому я б не виступала за підвищення пенсійного віку.

Ідеальний пенсійний вік жінкам – 50 років, а чоловікам – 55 років.

А зараз у зв'язку з підняттям цього віку... Розумію, є якісь свої аргументи, здебільшого економічні», – сказала Ішмуратова.

У Росії у 2026 році вік виходу на пенсію становить 64 роки для чоловіків та 59 років для жінок.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.