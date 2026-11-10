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Олімпійська чемпіонка поскаржилася, що росіяни не доживають до пенсійного віку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Олімпійська чемпіонка поскаржилася, що росіяни не доживають до пенсійного віку
Ішмуратова: Ідеальний пенсійний вік жінкам – 50 років, а чоловікам – 55 років

У Росії у 2026 році вік виходу на пенсію становить 64 роки для чоловіків та 59 років для жінок

Російська олімпійська чемпіонка з біатлону Світлана Ішмуратова під час спілкування з пропагандистами зробила заяву щодо зниження пенсійного віку у Росії. Про це інформує «Главком».

«Пенсійний вік? Якщо ми подивимося, то в нашій країні є довгожителі, але їх дуже мало. За віком це неправильно. Якщо приїхати до регіонів, то там багато хто не доживає. У кожному регіоні є різна статистика. Я не піднімала б пенсійний вік.

Темп життя дуже високий, тому людина швидко зношується та втомлюється. Подивіться, яка велика кількість онкологічних, серцевих захворювань. Людину треба трохи берегти, бо це головна цінність для будь-якої держави. Тому я б не виступала за підвищення пенсійного віку.

Ідеальний пенсійний вік жінкам – 50 років, а чоловікам – 55 років. 

А зараз у зв'язку з підняттям цього віку... Розумію, є якісь свої аргументи, здебільшого економічні», – сказала Ішмуратова.

У Росії у 2026 році вік виходу на пенсію становить 64 роки для чоловіків та 59 років для жінок.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: біатлон пенсіонери пенсія росія

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