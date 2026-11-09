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Мерц допустив особисту розмову з Путіним на саміті G20 у Майамі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Мерц допустив особисту розмову з Путіним на саміті G20 у Майамі
Зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20) проходила 30-31 жовтня
фото: Reuters

Німецький канцлер назвав умову для прямого контакту з очільником Кремля

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність особисто поспілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20 у Майамі, якщо той прибуде на міжнародну зустріч. Водночас участь російського лідера в заході залишається непідтвердженою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Westfalenpost.

Відповідну заяву Мерц зробив під час публічного діалогу з громадянами в німецькому місті Хаген. Журналіст поцікавився в канцлера, чи відбудеться його зустріч із Путіним у грудні, зважаючи на повідомлення про запрошення російського диктатора на саміт «Групи двадцяти».

У відповідь глава німецького уряду зазначив, що не збирається уникати можливості безпосередньої розмови з очільником Кремля, якщо той відвідає міжнародний захід.

«Сторона, що приймає, завжди має право запросити додаткових глав держав і урядів. І, наскільки нам відомо на даний момент, Трамп запросив Путіна... Якщо він буде там, я не втомлюся ухилятися від можливості провести з ним бесіду», – сказав канцлер.

Водночас Мерц наголосив, що наразі залишається невідомим, чи погодиться Путін відвідати саміт. За словами канцлера, російський диктатор поки що не підтвердив своєї участі в зустрічі.

Нагадаємо, що питання запрошення представників Росії на міжнародні саміти раніше прокоментував державний секретар США Марко Рубіо. Він виступив на захист рішення Вашингтона запросити російського диктатора Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на заходи G20.

Рубіо пояснив, що американська адміністрація вважає необхідним підтримувати дипломатичні контакти з Москвою. За його словами, без комунікації з російським керівництвом досягнення домовленостей про завершення війни в Україні є неможливим.

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Теги: переговори росія Фрідріх Мерц США

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