Росіяни пошкодили медзаклад у Києві: вибухова хвиля понівечила обладнання

Унаслідок російської атаки в одному з консультативно-діагностичних центрів столиці вибило понад 200 вікон

У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки 19 жовтня значних пошкоджень зазнав один із консультативно-діагностичних центрів міста. Вибухова хвиля пошкодила приміщення та медичне обладнання, через що працівників закладу довелося перевести до інших установ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами міського голови, внаслідок ворожого удару в медичному центрі вибило понад 200 вікон. Крім того, вибухова хвиля пошкодила двері, стелі та обладнання, яке використовували в закладі.

фото: Віталій Кличко

фото: Віталій Кличко

«У Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки значних ушкоджень зазнав один із Консультативно-діагностичних центрів міста. Вибуховою хвилею вибило понад 200 вікон, двері в приміщеннях, пошкодило стелі. А також обладнання в медзакладі», – повідомив Кличко.

фото: Віталій Кличко

фото: Віталій Кличко

Мер столиці уточнив, що серед персоналу консультативно-діагностичного центру постраждалих немає. Водночас на момент російської атаки в медичному закладі не було пацієнтів.

Через значні пошкодження будівлі медичних працівників тимчасово перевели працювати до інших закладів. За інформацією Кличка, наразі персонал продовжує роботу в інших медичних установах міста.

Раніше журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу з посиланням на власні джерела повідомив, що Сполучені Штати Америки знову завчасно не попередили Україну про балістичну атаку Росії на Київ. За його інформацією, удар по українській столиці відбувся без попереднього сповіщення про загрозу.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували щонайменше у трьох районах столиці.

У Деснянському районі виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок удару частково зруйновано фасад споруди та пошкоджено припарковані поблизу автомобілі. На місці пожежі виявили загиблу людину. Також у цьому районі пошкоджень зазнала одна зі станцій метрополітену.

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