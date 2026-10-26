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Угода з Трампом дозволила Росії збільшити виробництво дизелю

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Угода з Трампом дозволила Росії збільшити виробництво дизелю
9 жовтня Дональд Трамп заявив про домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального
фото: Getty Images

Російські НПЗ наростили випуск пального після отримання експортних квот

Нафтопереробні заводи Росії збільшили виробництво дизельного пального після того, як російські компанії отримали дозвіл на експорт у межах домовленості з президентом США Дональдом Трампом. У другій половині жовтня добовий випуск наблизився до 180 тис. тонн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними двох джерел агентства в галузі, у першій половині жовтня російські підприємства виробляли приблизно 160 тис. тонн дизелю на добу. Для порівняння, у вересні середньодобовий показник становив близько 175 тис. тонн. Після надання нових експортних квот у середині жовтня виробництво почало відновлюватися.

Російська влада дозволила окремі поставки дизельного пального за кордон, попри чинну з серпня заборону на його експорт. Нові квоти передбачають винятки для постачань у межах домовленості зі США. Водночас Москва планує й надалі контролювати обсяги вивезення, щоб не допустити дефіциту пального на внутрішньому ринку.

Скільки дизелю Росія може відправити за кордон

За оцінками джерел Reuters, у жовтні внутрішнє споживання дизельного пального в Росії зазвичай становить близько 140 тис. тонн на добу. За виробництва на рівні 180 тис. тонн щодня потенційний надлишок може сягати 40 тис. тонн на добу.

У перерахунку на місяць це понад 1 млн тонн пального, яке потенційно можна спрямувати на експорт. Водночас частина обсягів потрібна для забезпечення сусідніх із Росією країн, тому весь надлишок не обов'язково потрапить на світовий ринок.

За даними агентства, 23 жовтня танкер із 40 тис. тонн російського дизельного пального прямував до Нью-Йорка. У Кремлі заявили, що постачання до США відбуватимуться регулярно.

Які обсяги пального пообіцяв Трамп

9 жовтня Дональд Трамп заявив про домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального на американський і світовий ринки. Американський лідер пояснював угоду прагненням знизити ціни на пальне для фермерів і водіїв у США.

Як повідомляло Reuters, домовленість передбачала кілька етапів постачання:

  • понад 300 тис. тонн дизелю – перша партія;
  • ще 500 тис. тонн – у листопаді;
  • додатковий 1 млн тонн – після листопадових поставок;
  • до 3 млн тонн – у найкоротші терміни, залежно від стану російських нафтопереробних заводів.

Останній обсяг Трамп пов'язав із технічними можливостями російських підприємств. У сумі заявлені поставки можуть сягнути 4,8 млн тонн, якщо всі озвучені партії буде реалізовано.

Для здійснення угоди американська адміністрація тимчасово послабила санкційні обмеження щодо окремих операцій із російським дизельним пальним. Рішення відкрило можливості для його імпорту до США та постачання на інші ринки.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що після домовленості з Дональдом Трампом Росія відновила постачання дизельного пального до Туреччини та Бразилії. За даними Reuters, ці країни були найбільшими покупцями російського дизелю. 

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Теги: дизельне пальне Москва пальне Дональд Трамп росія експорт

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