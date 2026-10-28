Сестра звільненого з полону американця розкрила деталі його затримання в РФ

Патрісія Габбард Фокс з братом Стівеном Габбардом після його повернення до США 21 жовтня 2026 року

Російські військові звинуватили Стівена Габбарда у найманстві, однак його родина переконана, що справжні мотиви затримання були зовсім іншими

Американець Стівен Габбард, який провів понад чотири роки в російському полоні, ніколи не був найманцем і не планував воювати на боці України. Його сестра Патрісія Габбард Фокс припускає, що російські військові викрали чоловіка заради грошей, а звинувачення в участі у бойових діях використали як привід для затримання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Патрісії Габбард Фокс російській службі «Голосу Америки».

За словами жінки, її брат переїхав до України у 2014 році, де працював викладачем англійської мови. До цього він тривалий час викладав у Японії, а також певний період жив на Кіпрі. Більшу частину дорослого життя американець присвятив викладацькій діяльності.

У квітні 2022 року російські військові затримали Габбарда в Ізюмі Харківської області. Його звинуватили у вступі до Сил територіальної оборони України. Однак сестра американця категорично заперечує ці звинувачення.

На запитання журналістів, чи збирався Стівен вступати до української армії або брати участь у війні, Патрісія відповіла: «У жодному разі».

Вона також наголосила, що її брат негативно ставився до війни та не мав наміру брати участь у бойових діях. «Він ненавидів цю війну. Він був проти неї. Стівен ніколи не був військовим. Так, він служив у Військово-повітряних силах, але це було не під час війни. У дитинстві він не бився, не належав до тих хлопчаків, які постійно вплутуються в бійки. Він був доброю, тихою дитиною, брав участь у скаутському русі й дуже багато читав. Він завжди любив книжки», – розповіла Патрісія.

Патрісія припускає, що російські військові могли затримати її брата після того, як побачили американські документи та вирішили заволодіти його майном. За її словами, Стівен мав пенсію та два ноутбуки, які згодом у нього відібрали.

Жінка вважає, що звинувачення в найманстві могли вигадати вже після пограбування. Зокрема, росіяни стверджували, що американець отримував гроші за участь у бойових діях.

«А він ніколи не був найманцем. Це був лише привід, щоб відібрати в нього майно. У нього вкрали ноутбуки й звинуватили його в тому, чого він не робив. А потім залишили його під вартою, почали катувати, бити, морити голодом та піддавати іншим знущанням», – заявила сестра звільненого американця.

На переконання Патрісії, затримання її брата мало не лише матеріальний, а й політичний мотив. Вона вважає, що російська влада використовує захоплених громадян США для тиску на Вашингтон.

«Вони хотіли, щоб Америка дізналася: «Ми захопили американця». Американців викрадають, щоб використовувати як заручників. Путін може використовувати їх як розмінну монету, намагаючись маніпулювати американськими президентами», – наголосила жінка.

Патрісія також підтвердила, що під час ув'язнення її брата катували. За її словами, російські охоронці били американця та погрожували йому смертю. Значну частину часу чоловік перебував в ізоляції, не мав доступу до телебачення чи радіо та практично не орієнтувався в часі.

Російські військові затримали американця у квітні 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі. Російська сторона стверджувала, що він нібито вступив до української територіальної оборони.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2026 року Росія звільнила американця після понад чотирьох років ув'язнення. Після повернення до Сполучених Штатів він пройшов медичні обстеження та зустрівся з родиною.

За словами Патрісії, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував її братові, коли той перебував у літаку дорогою додому.