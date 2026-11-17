У ніч на 17 листопада в російському Курську зазнала атаки електрична підстанція «Садовая», після чого на об’єкті спалахнула пожежа. Про це свідчать результати OSINT-аналізу Astra, проведеного на основі відеозаписів від місцевих читачів, передає «Главком».

За інформацією очевидців, близько опівночі в місті лунали гучні вибухи та працювала протиповітряна оборона, а невдовзі моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про наслідки на землі. Водночас офіційних заяв від російської влади щодо самої атаки та спричинених нею руйнувань наразі не надходило.

Підстанція «Садовая» напругою 330 кВ, розташована в Північному районі Курська та підпорядкована компанії «Россети», є ключовим центром живлення для енергосистеми самого обласного центру та північних районів області. Об’єкт забезпечує електроенергією близько 400 тис. містян і великі промислові підприємства, серед яких заводи «Прибор» та «Счетмаш».

Підстанцію збудували ще в 1965 році, а протягом 2010-2014 років вона пройшла масштабну реконструкцію, у межах якої фактично звели новий сучасний комплекс із цифровими системами керування.

Як відомо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.