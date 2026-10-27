Через Крим та Росію. Журналісти FT дізналися про маршрут евакуації українців з Олешків

Україна та РФ домовилися про тимчасове припинення вогню для порятунку цивільних

Мешканців тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, які погодяться на евакуацію, спочатку доправлятимуть до окупованого Криму або Росії. Лише звідти вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію. Такий маршрут передбачає домовленість про локальне припинення вогню, досягнута за підтримки США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення вогню на окремій ділянці фронту на півдні України. Метою домовленості є евакуація цивільного населення з Олешків, де люди опинилися поблизу позицій українських і російських військових.

Як зазначають співрозмовники FT, обізнані з перебігом переговорів, у досягненні домовленості брали участь Сполучені Штати. Зокрема, підтримку гуманітарній ініціативі надала перша леді США Меланія Трамп.

Водночас узгоджений маршрут евакуації передбачає, що жителів Олешків спочатку перевозитимуть на території, які перебувають під російським контролем.

Зокрема, людей планують доправляти до тимчасово окупованого Криму або безпосередньо до Росії. Уже після цього вони матимуть можливість повернутися на підконтрольну українській владі територію.

За даними Financial Times, евакуаційні автобуси мають вирушити вранці у четвер, 29 жовтня. Для мешканців, які вирішать залишитися в Олешках, передбачено доставку гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що режим локального припинення вогню у визначеному районі окупованого міста діятиме з 03:00 вівторка, 27 жовтня, до 22:59 неділі, 1 листопада, за київським часом.

Домовленість має створити умови для проведення гуманітарної операції. Водночас конкретні механізми повернення евакуйованих людей з території Росії або окупованого Криму на підконтрольну Україні територію в оприлюднених подробицях не уточнюються.