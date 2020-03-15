Дієґо Марадона поміщений на карантин через загрозу зараження коронавірусом



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Дієґо Марадона на карантині UA-Футбол

Наразі стверджується, що легендарний футболіст все ж не хворий

Колишній футболіст, а нині тренер аргентинського клубу «Хімнасія і Есґріма» Дієґо Марадона ізольований від команди через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє Footmercato з посиланням на радіостанцію Radio Provincia.

За інформацією джерела, 59-річний Марадона не хворий, але поміщений на карантин через те, що, на думку керівництва команди, знаходиться в групі ризику. На даний момент аргентинець знаходиться на клубній базі і живе один в кімнаті, не контактуючи з гравцями.

19 лютого повідомлялося, що Марадоні принесли невідому речовину під час матчу чемпіонату Аргентини з «Росаріо Сентраль». Відомо, що ще під час ігрової кар'єри аргентинець вживав наркотики, але поборов залежність у 2004 році.

Марадона очолив «Хімнасію» у вересні 2019 року. До цього він працював в ряді команд, серед яких було білоруське «Динамо» з Бреста.