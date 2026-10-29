Росія втратила два винищувачі Су-34 після удару по військовому аеродрому (оновлено)

Су-34 – російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник, який окупанти використовують для ударів по Україні

Українські військові розкрили, якою зброєю уразили російську авіабазу у Волгоградській області

Військово-морські сили Збройних сил України підтвердили знищення двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 на військовому аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області РФ. Для ураження авіаційної техніки українські військові застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВМС ЗСУ.

За інформацією військових, ракетного удару було завдано по місцю розміщення російської авіації на аеродромі «Маринівка», розташованому поблизу населеного пункту Октябрський Волгоградської області.

Унаслідок атаки було знищено два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34, які перебували на території 11-го змішаного авіаційного полку. Зазначений полк входить до складу 4-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Росії.

Зокрема, для атаки використали український береговий ракетний комплекс «Нептун». У повідомленні про результати операції йдеться про застосування далекобійної версії цієї зброї.

«Нептун» – український ракетний комплекс, який спочатку розробляли для ураження надводних цілей. Згодом його модернізували, розширивши можливості застосування проти наземних об'єктів.

Далекобійна модифікація комплексу дозволяє українським військовим уражати важливі військові цілі противника на значній відстані.

Су-34 – російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для ураження наземних і надводних цілей. Під час повномасштабної війни Росія активно використовує ці літаки для застосування керованих авіаційних бомб.

Такі боєприпаси російські військові скидають на українські міста, прифронтові населені пункти та позиції Сил оборони. Завдяки спеціальним модулям планування та корекції авіабомби можуть долати значні відстані після скидання. Це дозволяє російським літакам завдавати ударів, перебуваючи на відстані від українських засобів протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по аеродрому «Маринівка» також могли загинути двоє військовослужбовців 11-го змішаного авіаційного полку, ще двоє – дістати поранення. Водночас у повідомленні ВМС ЗСУ ці дані про втрати особового складу не підтверджувалися.

Нагадаємо, 29 жовтня в російському місті Стерлітамак у Республіці Башкортостан на тлі повідомлень про атаку безпілотників здійнявся дим у районі Башкирської содової компанії.

За даними моніторингових каналів, перші повідомлення про загрозу дронів з'явилися приблизно о 5:00. Близько 6:00 про атаку безпілотників повідомили офіційно.

Башкирська содова компанія є одним із найбільших хімічних підприємств Росії та провідним виробником кальцинованої й харчової соди в країні.