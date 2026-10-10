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«Ми продовжимо палити їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа – FT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Ми продовжимо палити їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа – FT
Неназваний український високопосадовець підтвердив продовження далекобійних ударів по російських енергетичних об’єктах
фото: соцмережі

Київ не планує зупиняти далекобійні атаки на російську енергетичну інфраструктуру

Україна продовжить завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах після домовленостей президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання дизельного пального на світовий ринок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Financial Times Крістофера Міллера та його допис у соцмережі X.

Що відомо про позицію Києва

За словами Міллера, в українській столиці рішення американської адміністрації викликало розчарування та обурення. Журналіст написав, що президент України Володимир Зеленський розкритикував крок Трампа, назвавши його «слабким».

Міллер також повідомив, що неназваний український високопосадовець підтвердив продовження далекобійних ударів по російських енергетичних об’єктах. За словами джерела, Київ не збирається припиняти атаки на нафтопереробну інфраструктуру РФ.

«Ми спалюватимемо їхні нафтопереробні заводи», – передав журналіст FT слова українського високопосадовця.

У дописі Міллер не назвав співрозмовника.

«Ми продовжимо палити їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа – FT фото 1
скрин: Christopher Miller / X

Про яку угоду домовилися Трамп і Путін

9 жовтня Трамп повідомив, що після розмови з Путіним Росія погодилася постачати дизельне пальне на американський і світовий ринки. За інформацією Financial Times, загальний обсяг домовленостей може сягнути 4,8 млн тонн.

Постачання мають відбуватися кількома етапами:

  • понад 300 тис. тонн дизельного пального – найближчим часом;
  • 500 тис. тонн – протягом листопада;
  • ще 1 млн тонн – невдовзі після цього;
  • додаткові 3 млн тонн – залежно від стану російських нафтопереробних заводів.

Для реалізації домовленостей Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка тимчасово дозволяє відповідні постачання російського дизелю попри чинні санкції. За даними Reuters, дозвіл діятиме до 7 квітня 2027 року. Йдеться про спеціальний дозвіл на постачання пального, а не про повне скасування санкцій проти Росії.

Рішення ухвалили на тлі високих цін на дизель у США. Трамп прагне збільшити пропозицію пального та послабити ціновий тиск напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.

Україна продовжує бити по російських НПЗ

Українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах стали одним із чинників проблем у паливному секторі РФ. Через пошкодження підприємств Росія зіткнулася з перебоями у виробництві та обмежувала експорт дизельного пального.

Нагадаємо, раніше Трамп звинувачував українські атаки в загостренні ситуації на світовому ринку дизелю. Водночас Москва продовжила обмеження на експорт дизельного пального для виробників до кінця жовтня. На тлі дискусії про вплив українських ударів на російську нафтопереробку Володимир Путін визнав, що атаки позначилися на роботі галузі. 

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Теги: росія санкції експорт путін Володимир Зеленський пальне дизельне пальне Москва

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