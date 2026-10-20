Російська автомобільна федерація веде незаконну діяльність на окупованих територіях України: деталі

Незаконні осередки РАФ діють в Криму, а також на Донеччині та Запоріжжі.

Україна подала скаргу на дії Росії до Міжнародної автомобільної федерації

Російська автомобільна федерація (РАФ) веде незаконну діяльність на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Автомобільну федерацію України.

Звернення Автомобільної федерації України до FIA

Автомобільна федерація України (ФАУ) спрямувала до Сенату Міжнародної автомобільної федерації (FIA) та Всесвітньої Ради автоспорту FIA пропозиції щодо розгляду на найближчій Генеральній асамблеї ФІА у грудні 2026 року питання щодо порушень Статуту FIA та Міжнародного спортивного кодексу Російською автомобільною федерацією (РАФ).

«Дивує позиція уповноважених органів FIA, які пробують замовчувати цю ситуацію. Наприклад наше звернення ще 26 серпня до Комітету етики ФІА щодо термінового розгляду дій порушника, не лише не викликало жодної реакції, але й взагалі залишилося без відповіді. Саме через бездіяльність органів FIA ми пропонуємо винести це питання на розгляд Генеральної асамблеї», – наголосив президент ФАУ Олександр Фельдман.

Скарга Автомобільної федерації України

Автомобільна федерація України (ФАУ) подала офіційну скаргу до Комітету з етики Міжнародної автомобільної федерації (FIA) щодо діяльності Російської автомобільної федерації на окупованій території України.

У своїй скарзі, поданій до Комітету з етики FIA в Парижі, ФАУ стверджує, що РАФ відкрила та продовжує функціонувати в Автономній республіці Крим, м. Севастополь, Донецькій та Запорізькій областях.

ФАУ стверджує, що така поведінка є явним порушенням статті 3.3 Статуту FIA та статті 1.4.1 Міжнародного спортивного кодексу, які передбачають, що лише один спортивний орган може бути визнана в кожній країні, повноваження якого поширюються на всю національну територію цієї країни.

ФАУ стверджує, що, керуючи офісами на території України, РАФ незаконно претендує на здійснення спортивних повноважень, які належать виключно ФАУ.

Крім того, у скарзі наголошується, що керівництво РАФ (зокрема його президент Борис Ротенберг) безпосередньо підпадає під дію міжнародних санкцій, введених США, Великою Британією, ЄС та іншими юрисдикціями у відповідь на агресію проти України.

У скарзі міститься прохання до Комітету з етики негайно розпочати офіційне розслідування, визнати РАФ такою, що порушує Статут FIA, та зобов'язати РАФ негайно закрити відповідні офіси.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.