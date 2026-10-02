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Волгоград атакували безпілотники: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Волгоград атакували безпілотники: що відомо
Кадри пожежі у Волгограді після атаки безпілотників
фото: соцмережі

Роботу російської ППО зафіксували у районах Енгельса та Волгограда

У ніч проти 2 жовтня Волгоград зазнав атаки безпілотників. У місті повідомляли про вибухи, роботу російської ППО та пожежу в багатоквартирному будинку, є інформація про одного постраждалого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на osint-канали Astra та Falcon Intel.

За словами губернатора Андрій Бочарова, у ніч проти 2 жовтня безпілотники масовано атакували промислову інфраструктуру області. Місцеві Telegram-канали писали про гучні вибухи в різних районах міста, а також про роботу російської протиповітряної оборони.

На вулиці Удмуртській у Красноармійському районі загорівся багатоквартирний будинок. За даними ASTRA, внаслідок події одна людина постраждала. Місцеві канали припускали, що займання могло бути пов’язане з роботою ППО або засобів радіоелектронної боротьби. Також надходили повідомлення про вибухи загоряння на промислових об’єктах. Водночас даних про підтверджене влучання безпілотників в конкретне підприємство на момент публікації немає.

Що відбувалося в небі

Osint-канал Falcon Intel повідомляв про роботу російської ППО в районах Енгельса та Волгограда. За інформацією, в Енгельсі зафіксували пуски щонайменше п'яти ракет протиповітряної оборони.

Крім того, з авіабази Енгельс-2 злітали кілька повітряних суден, зокрема гелікоптери. Автор каналу зазначив, що не зміг перевірити, чи повернулися на базу два Ту-160М, які проводили навчання над Каспійським морем. О 03:27 вибухи в Волгограді тривали.

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Рейси затримувалися

За даними оsint-каналу Astra, Росавіація запровадила обмеження на польоти в аеропорту Волгограда приблизно о першій ночі. Затримали останній вечірній рейс до Москви та перший ранковий рейс зі столиці. Один із літаків із запізненням на кілька годин відправили на запасний аеродром у Самарі.

Це не перша така ніч: у липні «Главком» писав про масовану атаку дронів на Волгоград. Тоді в аеропорту запровадили план «Килим» і тимчасово призупинили польоти. Того ж дня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка» потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, 11 вересня Волгоград також зазнав атаки: очевидці повідомляли про потужні вибухи, а за попередньою інформацією було уражено нафтопереробний завод.

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Теги: навчання аеродром завод дрон пожежа росія

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