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Росіянку оштрафували за фейк про ведмедя, створений ШІ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Через фейкове фото ведмедя в селищі організували пошуки хижака
фото ілюстративне

На ще одну мешканку РФ наклали штраф у 30 тис. рублів за схожий обман у Забайкальському краї

Жителька Далекого Сходу Росії згенерувала за допомогою ChatGPT фото ведмедя на вулиці, щоб розіграти подругу. Знімок розлетівся месенджерами, а в районі почалися пошуки хижака, тож суд оштрафував жінку на 15 тис. рублів (близько 8 тис. грн). Про це «Главком» повідомляє з посиланням на Reuters.

За даними агентства, у вересні мешканка селища Магдагачі в Амурській області створила зображення великого бурого ведмедя, який ніби прогулюється місцевою вулицею, і надіслала його подрузі. У пресслужбі судів регіону пояснили, що жарт швидко вийшов з-під контролю: фото поширилося месенджерами, а до поліції почали надходити стривожені дзвінки.

Росіянку оштрафували за фейк про ведмедя, створений ШІ фото 1
фото: Reuters

Голова району відправив до селища єгерів, щоб упоратися з неіснуючою твариною. Жінка сама зателефонувала в поліцію й зізналася, що створила зображення. Справу суд розглянув цього тижня.

Це не єдиний випадок. У середині вересня ще одну жительку Забайкальського краю оштрафували на 30 тис. рублів (близько 16 тис. грн) за публікацію фейкового зображення ведмедя в селі. Про це, за даними Reuters, повідомляло російське юридичне агентство Rapsi.

Ситуація з ведмедями в Росії набирає обертів

Цього року російська влада перебуває в стані підвищеної готовності через низку смертельних нападів у кількох регіонах. Експерти пояснюють це зростанням популяції ведмедів і поганим урожаєм ягід та кедрових горіхів, через що збільшується ймовірність зустрічей із людьми. За даними росЗМІ, на які посилається Reuters, від весни на ведмедів загинули щонайменше 26 людей. А за підрахунком ТАСС, з початку року застрелили понад 3440 ведмедів, яких визнали загрозою для людей.

Серед причин, які називають у матеріалі агентства, – зміни клімату, м'якші зими та нестача природного корму. Через це ведмеді можуть виходити до людських поселень у пошуках їжі. У таких умовах повідомлення про хижака на вулиці здатне викликати справжнє занепокоєння, навіть якщо згодом воно виявляється неправдивим.

Нагадаємо, «Главком» писав, що Росія зіткнулася зі збільшенням кількості ведмедів поблизу населених пунктів. За даними російського Мінприроди, наведеними в матеріалі від 20 жовтня, від початку 2026 року до 30 вересня в країні зафіксували 59 нападів ведмедів на людей у 22 регіонах. Загинули 22 людини, ще 38 постраждали.

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Теги: обман штраф влада жінка штучний інтелект росія

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