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Футбольна збірна однієї з найбідніших країн світу хоче зіграти товариську гру з Росією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Футбольна збірна однієї з найбідніших країн світу хоче зіграти товариську гру з Росією
На Росію може очікувати доволі оригінальний суперник

Афганістан належить до найбідніших країн світу за рівнем доходів і добробуту населення

Президент Федерації футболу Афганістану Мухаммед Юсеф Каргар розповів пропагандистам, що національна команда хотіла б зіграти товариський матч у листопаді зі збірною Росії. Про це інформує «Главком».

«Ми хотіли б зіграти зі збірною Росії під час міжнародної паузи у листопаді. Наразі ми не маємо запланованих товариських матчів, тому ми активно займаємося пошуком суперників.

Наш технічний департамент тісно співпрацює з Російським футбольним союзом з питань розвитку футболу в Афганістані. Ми обмінюємося досвідом та підтримуємо добрі стосунки з російськими колегами.

Проведення товариського матчу з Росією у листопаді цілком можливе. Ми плануємо провести переговори з російською стороною та сподіваємось, що нам вдасться домовитися про організацію цієї зустрічі.

Що стосується місця проведення матчу, ми будемо раді приїхати до Росії або зіграти на нейтральному полі, оскільки нині складно організувати міжнародні зустрічі на території Афганістану», – сказав Каргар.

Варто зазначити, що Афганістан належить до найбідніших країн світу за рівнем доходів і добробуту населення.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: росія футбол

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