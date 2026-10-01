Вибух у Підмосков'ї. На заводі, пов'язаному з виробництвом зброї, є загиблі

У Підмосков'ї стався вибух на важливому для армії РФ заводі

Після вибуху повністю обвалився один із цехів підприємства

Щонайменше семеро людей загинули унаслідок вибуху на Краснозаводському хімічному заводі в Московській області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За попередніми даними, працівники перебували у цеху №4, який унаслідок вибуху повністю обвалився. Людей усередині могло бути більше, тому кількість постраждалих може зрости. Відомо, що із будівлі, охопленої вогнем, евакуювали близько 40 людей.

Видання ТАСС з посиланням на власні джерела повідомило, що пожежа має техногенний характер. Водночас, за інформацією Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», працівники підприємства припускають детонацію речовини з небезпечним вантажем. Офіційно причину вибуху наразі не названо.

Ввечері 1 жовтня на території підприємства після серії потужних вибухів спалахнула пожежа. Над містом здійнявся великий стовп диму. Причини вибуху наразі невідомі.

Краснозаводський хімічний завод розташований у місті Краснозаводськ Московської області та входить до структури російської державної корпорації «Ростех». Підприємство спеціалізується на виробництві піротехнічних засобів і боєприпасів. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, завод, зокрема, виготовляє термобаричні бойові частини для ударних безпілотників типу Shahed, які у Росії називають «Герань».



Підприємство також виробляє сигнальні та освітлювальні засоби й набої для гладкоствольної зброї. Краснозаводський хімзавод перебуває під санкціями США.

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масштабної атаки. За оцінкою Інституту вивчення війни, це була найбільша українська атака на Росію від початку повномасштабного вторгнення. Аналітики звернули увагу, що під час атаки російська влада не ввімкнула сирени та не розіслала жителям попередження про небезпеку.

Після цього в Москві почали посилювати захист енергетичних об'єктів. Зокрема, ТЕЦ-8 на Волгоградському проспекті почали обносити бетонними блоками, які, за даними російських ЗМІ, можуть стати основою для встановлення антидронових сіток. Під час атаки також було уражено Московський НПЗ, де виникла масштабна пожежа.

Масштаб атаки привернув увагу західних медіа. Британська Financial Times винесла її на першу шпальту міжнародного випуску за 21 вересня.

На тлі цих подій мер Москви Сергій Собянін також прокоментував ідею перенесення російської столиці в інший регіон. Водночас він заявив, що така практика не розв'язує проблему нерівномірного розвитку регіонів і призводить переважно до додаткових витрат федерального бюджету.