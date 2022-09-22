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«Объясню по-русски»: Зеленський дав поради росіянам, як вижити після мобілізації в РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Объясню по-русски»: Зеленський дав поради росіянам, як вижити після мобілізації в РФ
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що зараз для чоловіків у РФ настав час вибору – загинути чи жити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни після оголошення мобілізації мають кілька варіантів, за яких вони можуть вижити. Одним з них є здавання в полон. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що пояснить росіянам російською мовою, що відбувається.

За словами Зеленського, громадяни Росії вже є співучасниками повномасштабної війни проти України, вбивств та тортур українців, оскільки вони мовчали та продовжують мовчати. І зараз для чоловіків у РФ настав час вибору – загинути чи жити. Жінки також зобов'язані обирати – втратити чоловіків, синів, онуків чи намагатися захистити їх від загибелі та війни.

«Ми точно знаємо, що повістки на 300 тисяч людей були надруковані заздалегідь, ще до того, як з'явилося це рішення щодо мобілізації. Наша розвідка це довела. Але керівництво РФ готується забрати до армії до мільйона чоловіків. Це те головне, про що вони зараз замовчують... 55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за півроку. Десятки тисяч поранені, скалічені. Хочете більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтеся в український полон. Це – варіанти для вас, щоб вижити», – наголосив президент.

За його словами, таке рішення російського керівництва є відвертим визнанням того, що їхня кадрова армія, яку «десятиліттями готували для захоплення чужого», не витримала і посипалася.

«І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян РФ – це не щось на ТБ або в інтернеті, а те, що увійшло до кожного російського дому», – зазначив президент.

Нагадаємо, Федеративна Республіка Німеччина заявила, що готова надати притулок російським дезертирам. Однак, в такому випадку останні повинні виступати проти режиму диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Теги: армія війна полон президент розвідка

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