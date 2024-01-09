Росія заблокувала сайт Православної Церкви України

Ініціатором блокування виступив «невказаний державний орган», під яким може ховатися Генпрокуратура Росії

РФ заблокувала на своїй території доступ до сайту Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє російський проєкт «Роскомсвобода».

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«Ініціатором обмеження доступу виступив «невказаний держорган», під яким може ховатися Генпрокуратура Росії. Причини блокування в картці на сайті реєстру також не вказані», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що доступ до сайту могли закрити як з міркувань військової цензури (на ньому є пости на підтримку ЗСУ), так і через заборону «інформації про здійснення збору пожертвувань релігійними організаціями, якщо ті не отримали права на проведення таких зборів».

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Остання норма була введена новим законом РФ, який також забороняє сайти з проханням донатити армії противника. Цей же закон дає генпрокуратурі РФ право на позасудове блокування інформації про обхід цензури.

Нагадаємо, 15 грудня виповнилося п’ять років від історичної події в історії української церкви – проведення Об‘єднавчого Собору, на якому постала єдина автокефальна помісна Українська Православна Церква.

Православна Церква України – єдина канонічно сформована православна юрисдикція в Україні.

Об'єднавчий собор зі створення помісної Української православної церкви відбувався 15 грудня 2018 року в соборі Святої Софії в Києві. Тоді був обраний голова єдиної Української православної церкви, ним став єпископ Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній.