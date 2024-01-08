У Петербурзі сталася масштабна пожежа (фото, відео)

Причина пожежі наразі невідома

У ніч проти 8 січня спалахнула сильна пожежа в Петербурзі - на південному сході міста горять склади на площі понад 4000 квадратних метрів. Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа почалася близько 12-ї ночі в металевому ангарі розміром 70 на 80 метрів на Далекосхідному проспекті. На цей час горять 7 секцій будівлі, локалізувати спалах поки не вдасться, площа росте.

«Пожежі присвоєно другий ранг складності, МНС нарощує сили та кошти на місці для боротьби з вогнем», – йдеться у повідомленні рятувальників.

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У Невському районі палає ангар. Відомостей про постраждалих не надходило. До гасіння залучено 22 спеціалісти та 5 одиниць техніки. Причина пожежі наразі невідома.

Раніше повідомлялося, що уночі 1 січня на заході Москви загорівся ангар із дизельним паливом.

Пожежа охопила двоповерхову металеву будівлю з прибудовою на території гірськолижного комплексу «Лата Трек» на Рубльовському шосе. Зазначається, що там зберігалася велика кількість дизельного палива.

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Нагадаємо, 28 грудня у Брянській області горів черговий промисловий об'єкт росіян. Окупанти поскаржилися, що обстрілу занав радіозавод «Стріла».

До слова, у ніч на 15 грудня у селі Бобровське Свердловської області РФ виникла масштабна пожежа в цеху із виробництва піно блоків.