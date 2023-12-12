Уночі окупанти випустили по Україні «Шахеди»: деталі атаки

Сили оборони знищили дев'ять «Шахедів»

У ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та двома керованими авіаційними ракетами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Противник запустив дрони із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

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Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, ISW повідомив, що українські війська відбили щонайменше 49 атак росіян поблизу Авдіївки. Ворог активізував наступальні операції поблизу міста.

До слова, минулої ночі Київщина в черговий раз зазнала ракетного удару. За попередньою інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.