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Уночі окупанти випустили по Україні «Шахеди»: деталі атаки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі окупанти випустили по Україні «Шахеди»: деталі атаки
Ворог запустив дрони із окупованого Криму
фото ілюстративне

Сили оборони знищили дев'ять «Шахедів»

У ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та двома керованими авіаційними ракетами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Противник запустив дрони із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Уночі окупанти випустили по Україні «Шахеди»: деталі атаки фото 1

Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, ISW повідомив, що українські війська відбили щонайменше 49 атак росіян поблизу Авдіївки. Ворог активізував наступальні операції поблизу міста. 

До слова, минулої ночі Київщина в черговий раз зазнала ракетного удару. За попередньою інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. 

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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