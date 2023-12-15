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Епохальна подія. Рівно п'ять років тому було створено Православну церкву України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Епохальна подія. Рівно п'ять років тому було створено Православну церкву України
П'ять років від дня Об’єднавчого собору: Помісна церква ствердилась і продовжує зростати
фото: ПЦУ

15 грудня 2018 року у Софії Київський пройшов Об’єднавчий собор
 

Сьогодні, 15 грудня, виповнюється п’ять років від історичної події в історії української церкви – проведення Об‘єднавчого Собору, на якому постала єдина автокефальна помісна Українська Православна Церква.

Об‘єднавчий Собор, на якому постала єдина автокефальна помісна Українська Православна Церква.

«Наша Церква хоча формально і є плодом праці Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 р., однак вона виникла не на ньому, а має своє глибоке коріння та історичну і канонічну тяглість. Вона бере початок від апостольського часу, розвивалася впродовж періоду княжої та козацької українських держав, існувала в часи імперського та комуністичного правління, досягнувши свого утвердження, як єдина і автокефальна Помісна Церква вже у відновленій незалежній Україні», – нагадали у ПЦУ.

Православна Церква України – єдина канонічно сформована православна юрисдикція в Україні.

«Нині, через 5 років буття після Об’єднавчого Собору, можемо з упевненістю констатувати: рішення, які на ньому були прийняті, успішно і надійно пройшли рецепцію – і міжнародної спільноти, і Церкви-Матері, інших помісних Церков, а також українського єпископату, духовенства і віруючого народу.

Православна Церква України відбулася й успішно утверджується: адже нині вона є найбільшим релігійним об’єднанням в нашій державі, в першу чергу – за рівнем самоідентифікації з нею наших співгромадян та суспільної довіри, але також і за кількістю громад, які складають нашу єдину духовну родину.  Народ підтримує її, бо Православна Церква України – завжди з народом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, об'єднавчий собор зі створення помісної Української православної церкви відбувався 15 грудня 2018 року в соборі Святої Софії в Києві.

На Об’єднавчому соборі у Києві був обраний голова єдиної Української православної церкви, ним став єпископ Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній.

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Теги: церква православна церква собор Українська православна церква

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