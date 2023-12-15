Епохальна подія. Рівно п'ять років тому було створено Православну церкву України
15 грудня 2018 року у Софії Київський пройшов Об’єднавчий собор
Сьогодні, 15 грудня, виповнюється п’ять років від історичної події в історії української церкви – проведення Об‘єднавчого Собору, на якому постала єдина автокефальна помісна Українська Православна Церква.
Об‘єднавчий Собор, на якому постала єдина автокефальна помісна Українська Православна Церква.
«Наша Церква хоча формально і є плодом праці Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 р., однак вона виникла не на ньому, а має своє глибоке коріння та історичну і канонічну тяглість. Вона бере початок від апостольського часу, розвивалася впродовж періоду княжої та козацької українських держав, існувала в часи імперського та комуністичного правління, досягнувши свого утвердження, як єдина і автокефальна Помісна Церква вже у відновленій незалежній Україні», – нагадали у ПЦУ.
Православна Церква України – єдина канонічно сформована православна юрисдикція в Україні.
«Нині, через 5 років буття після Об’єднавчого Собору, можемо з упевненістю констатувати: рішення, які на ньому були прийняті, успішно і надійно пройшли рецепцію – і міжнародної спільноти, і Церкви-Матері, інших помісних Церков, а також українського єпископату, духовенства і віруючого народу.
Православна Церква України відбулася й успішно утверджується: адже нині вона є найбільшим релігійним об’єднанням в нашій державі, в першу чергу – за рівнем самоідентифікації з нею наших співгромадян та суспільної довіри, але також і за кількістю громад, які складають нашу єдину духовну родину. Народ підтримує її, бо Православна Церква України – завжди з народом», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, об'єднавчий собор зі створення помісної Української православної церкви відбувався 15 грудня 2018 року в соборі Святої Софії в Києві.
На Об’єднавчому соборі у Києві був обраний голова єдиної Української православної церкви, ним став єпископ Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній.
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