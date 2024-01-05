Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переговори РФ та Ірану щодо ракет просуваються. Посол США Брінк б'є на сполох

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори РФ та Ірану щодо ракет просуваються. Посол США Брінк б'є на сполох
Брінк зазначила, що у жахливих атаках на свята Росія використовувала північнокорейські ракети
фото: з відкритих джерел

Бріджит Брінк наголосила, Україні терміново потрібна підтримка 

Під час останніх масованих атак по території України Росія використовувала ракети з КНДР, також тривають переговори РФ з Іраном про надання ракет, що свідчить про необхідність термінової підтримки України. Про це заявила пані посол США Бріджит Брінк у соцмережі X.

«У жахливих атаках на свята Росія використовувала північнокорейські ракети на додаток до іранських безпілотників. Росія також прагне придбати ракети в Ірану – і ми стурбовані тим, що ці переговори просуваються. Це підкреслює необхідність і терміновість нашої підтримки України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

Також відомо, що сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів» під час ранкової атаки РФ на Київ. 

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Пошкоджено будинки, є загибла 
Теги: росія війна Іран США Бріджит Брінк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури
Упродовж доби РФ завдала 134 ракетні та 60 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
29 грудня, 2023, 19:24
Усе, окрім «Калібрів»: Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну
Усе, окрім «Калібрів»: Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну
29 грудня, 2023, 09:22
«Питання в тому, якщо США не зможуть допомагати Україні в тих обсягах, в яких надходила допомога раніше?»
Вибори в США та війна в Україні: що 2024 новий рік нам всім готує
27 грудня, 2023, 06:51
На думку Годжеса, провал контрнаступу України призвів до подовження війни ще як мінімум на один рік
Американський генерал назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ
25 грудня, 2023, 08:53
США «анексували» морський шельф в Арктиці. Росія істерично відреагувала
США «анексували» морський шельф в Арктиці. Росія істерично відреагувала
25 грудня, 2023, 03:00
Пошкоджений літак у результаті атаки дронів на російський аеродром
З’явилися фото наслідків атаки дронів на російський аеродром
17 грудня, 2023, 13:34
«Незручні» питання були підібрані заздалегідь та пройшли модерацію адміністрації президента РФ
Психологічний прийом. Чому з’явилися «незручні» питання під час виступу Путіна
15 грудня, 2023, 10:31
Актору Василю Кухарському щойно виповнилося 42 роки
Помер актор Василь Кухарський внаслідок тяжкого поранення на фронті
7 грудня, 2023, 22:51
Країни G7 введуть заборону на прямі постачання російських алмазів
Країни G7 введуть заборону на прямі постачання російських алмазів
6 грудня, 2023, 22:31

Політика

НАЗК взялося за президента НАЕК «Енергоатом» Котіна
НАЗК взялося за президента НАЕК «Енергоатом» Котіна
Переговори РФ та Ірану щодо ракет просуваються. Посол США Брінк б'є на сполох
Переговори РФ та Ірану щодо ракет просуваються. Посол США Брінк б'є на сполох
Україна домовляється з Британією про посилення ППО: Банкова повідомила деталі
Україна домовляється з Британією про посилення ППО: Банкова повідомила деталі
Український дипломат звернувся з відкритим листом до посла Франції
Український дипломат звернувся з відкритим листом до посла Франції
Виконувач обов’язків голови Конституційного суду отримав штраф
Виконувач обов’язків голови Конституційного суду отримав штраф
Ексміністр МЗС пояснив, чому Ердоган блокує передачу Україні кораблів для розмінування
Ексміністр МЗС пояснив, чому Ердоган блокує передачу Україні кораблів для розмінування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
110K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
33K
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
17K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
13K
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
6880
Чому «план Байдена» стає «планом Путіна»?

Новини

Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Сьогодні, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Сьогодні, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua