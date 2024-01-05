Переговори РФ та Ірану щодо ракет просуваються. Посол США Брінк б'є на сполох
Бріджит Брінк наголосила, Україні терміново потрібна підтримка
Під час останніх масованих атак по території України Росія використовувала ракети з КНДР, також тривають переговори РФ з Іраном про надання ракет, що свідчить про необхідність термінової підтримки України. Про це заявила пані посол США Бріджит Брінк у соцмережі X.
«У жахливих атаках на свята Росія використовувала північнокорейські ракети на додаток до іранських безпілотників. Росія також прагне придбати ракети в Ірану – і ми стурбовані тим, що ці переговори просуваються. Це підкреслює необхідність і терміновість нашої підтримки України», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.
Також відомо, що сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів» під час ранкової атаки РФ на Київ.
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