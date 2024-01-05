Переговори РФ та Ірану щодо ракет просуваються. Посол США Брінк б'є на сполох

Брінк зазначила, що у жахливих атаках на свята Росія використовувала північнокорейські ракети

Бріджит Брінк наголосила, Україні терміново потрібна підтримка

Під час останніх масованих атак по території України Росія використовувала ракети з КНДР, також тривають переговори РФ з Іраном про надання ракет, що свідчить про необхідність термінової підтримки України. Про це заявила пані посол США Бріджит Брінк у соцмережі X.

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«У жахливих атаках на свята Росія використовувала північнокорейські ракети на додаток до іранських безпілотників. Росія також прагне придбати ракети в Ірану – і ми стурбовані тим, що ці переговори просуваються. Це підкреслює необхідність і терміновість нашої підтримки України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

Також відомо, що сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів» під час ранкової атаки РФ на Київ.