Скільки храмів офіційно перейшли до Православної Церкви України за час війни: інфографіка

В Україні продовжують працювати понад вісім тисяч церков московського патріархату

Майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення. Відповідні дані опублікувала платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

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Зокрема, 589 українських релігійних громад перейшли від московського патріархату до Православної церкви України за весь час війни. Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).

З лютого 2022 року лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що демонструють зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі. Варто зазначити, що всі ці перейменування відбувалися протягом першого року повномасштабного вторгнення, а у 2023 році жодна з релігійних установ не отримала такої назви у ЄДР. Від початку війни лише вісім релігійних установ перейшли до ПЦУ, отримавши примусову назву в Єдиному державному реєстрі.

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Зазначається, що наразі 8193 церкви Української православної церкви (Московського Патріархату) продовжують працювати в країні. 99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

Найбільше церков, пов’язаних з країною-агресором, зафіксовано на Донеччині – 683. Значна кількість релігійних установ УПЦ також залишилась на Вінниччині – 534, Дніпропетровщині (527) та Хмельниччині (506).

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».