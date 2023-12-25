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Скільки храмів офіційно перейшли до Православної Церкви України за час війни: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки храмів офіційно перейшли до Православної Церкви України за час війни: інфографіка
Найбільше храмів перейшли до ПЦУ на Київщині
фото: orthodox.vinnica.ua

В Україні продовжують працювати понад вісім тисяч церков московського патріархату

Майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення. Відповідні дані опублікувала платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Зокрема, 589 українських релігійних громад перейшли від московського патріархату до Православної церкви України за весь час війни. Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).

Скільки храмів офіційно перейшли до Православної Церкви України за час війни: інфографіка фото 1

З лютого 2022 року лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що демонструють зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі. Варто зазначити, що всі ці перейменування відбувалися протягом першого року повномасштабного вторгнення, а у 2023 році жодна з релігійних установ не отримала такої назви у ЄДР. Від початку війни лише вісім релігійних установ перейшли до ПЦУ, отримавши примусову назву в Єдиному державному реєстрі.

Зазначається, що наразі 8193 церкви Української православної церкви (Московського Патріархату) продовжують працювати в країні. 99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

Скільки храмів офіційно перейшли до Православної Церкви України за час війни: інфографіка фото 2

Найбільше церков, пов’язаних з країною-агресором, зафіксовано на Донеччині – 683. Значна кількість релігійних установ УПЦ також залишилась на Вінниччині – 534, Дніпропетровщині (527) та Хмельниччині (506).

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

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Теги: церква православна церква Московська церква в Україні Українська православна церква

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