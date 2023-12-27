Удар по російському кораблю: з’явилися попередні дані про кількість жертв

Корабель «Новочеркаськ» після атаки в порту Феодосії

На місці знайдено уламки ракети Storm Shadow

У результаті удару по великому десантному кораблю «Новочеркаськ» ворожого російського флоту зниклими безвісти вважаються 33 моряки, 23 особи поранені, одна загинула. Про це повідомляє російське видання Astra.

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Загинула в результаті атаки 64-річна працівниця охорони порту Надія Толщина.

За даними джерел видання, на місці атаки знайдено фрагменти обшивки та вузол кріплення ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув.

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Як раніше повідомлялося, у момент атаки вночі 26 грудня на кораблі «Новочеркаськ» перебували 77 моряків.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

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До слова, після знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» ворог оточив центральний район міста Феодосія та посилив перевірку місцевих на вулицях.

У мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.