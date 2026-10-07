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Зеленський розповів про результати українських ударів по території Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський розповів про результати українських ударів по території Росії
Україна уразила нафтовий об'єкт у Чорному морі
скриншот з відео

За одну добу українські воїни уразили чотири цілі, а подробиці ще однієї «відповіді» президент залишив нерозкритими

Українські військові протягом доби завдали ударів по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести війну проти України. Серед уражених об'єктів – два нафтові та полігон у трьох російських регіонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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«Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну. По двох нафтових обʼєктах та полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Також є відповідь і в Чорному морі», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 6 жовтня у Московській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі «Володарська». За повідомленнями місцевих жителів, горять щонайменше два резервуари з паливом. Пожежа виникла на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Володарська» поблизу села Константиново Московської області. Над територією об'єкта здійнявся густий дим.

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Теги: Чорне море росія дрон

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