Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає самій Москві

Очільник МЗС Польщі звернув увагу на повідомлення про дефіцит палива в самій російській столиці

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає навіть у Москві та нагадав про пошкодження російських нафтопереробних потужностей. Про це йдеться у його публікації у соціальній мережі X, інформує «Главком».

«Наше посольство повідомляє про дефіцит пального навіть у Москві, яка завжди має пріоритет у постачанні. Крім того, авторитетні джерела повідомляють, що Україна вже пошкодила близько 50% російських нафтопереробних потужностей», – написав Сікорський.

На цьому тлі, зазначив голова польського зовнішньополітичного відомства, постає питання, звідки Росія зможе взяти додаткові обсяги дизеля для іноземних покупців.

«Отже, звідки візьмуться надлишки для експорту?», – написав він, поставивши під сумнів практичну реалізацію планів з нарощування постачань.

Раніше канадський політолог Майкл Маккей розкритикував позицію Сполучених Штатів щодо російсько-української війни. Він заявив, що саме США першими «капітулювали» після початку російського вторгнення в Україну.

Ці заяви з'явилися на тлі нових висловлювань Трампа про Україну. Зокрема, американський президент розкритикував удари по російських нафтопереробних заводах та закликав до зміни українського керівництва.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За словами глави держави, будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.