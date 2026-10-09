Головна Світ Політика
search button user button menu button

У російських дронах, які залетіли до Польщі, знайшли польські SIM-картки – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У російських дронах, які залетіли до Польщі, знайшли польські SIM-картки – ЗМІ
Понад 30 російських дронів порушили повітряний простір Польщі в ніч із 9 на 10 вересня 2025 року
фото: PAP

Прокуратура закрила розслідування вторгнення безпілотників, оскільки не змогла встановити винних

У частині російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі у вересні 2025 року, виявили SIM-картки польських мобільних операторів. Водночас слідство не встановило, хто організував вторгнення дронів, і закрило кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані видання Rzeczpospolita.

Як повідомляють журналісти, SIM-картки знайшли під час дослідження уламків безпілотників. Інформацію про них журналісти отримали від джерел, обізнаних із перебігом розслідування. Офіційного повідомлення прокуратури, яке окремо підтверджувало б виявлення карток, не оприлюднювали.

Інцидент стався в ніч із 9 на 10 вересня 2025 року. Тоді російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Польські військові піднімали авіацію, а частину дронів збили. Уламки виявили в кількох десятках місць на території країни.

За даними польських слідчих, серед безпілотників були апарати типу Gerbera. Розслідування мало встановити обставини вторгнення та причетних до нього осіб.

Однак прокуратура закрила справу через неможливість встановити конкретних винних. Речник Люблінської окружної прокуратури Марцін Козак підтвердив це рішення. Водночас значна частина матеріалів провадження залишається засекреченою.

Польські прокурори також дійшли висновку, що військові діяли правомірно, коли збивали безпілотники, які становили загрозу.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше повідомлялося, що уламки російського шахеда впали на житловий будинок. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Читайте також:

Теги: росія Польща війна гібридна війна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський анонсував найбільший пакет військової допомоги Україні
Польща підготувала рекордний пакет військової допомоги Україні
17 вересня, 19:17
Випадки появи ведмедів у населених пунктах останнім часом фіксують одразу в декількох регіонах Росії
Ведмеді «взяли в осаду» ціле місто в Росії
23 вересня, 15:37
Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом
Путін розповів про мирні пропозиції «на столі» та подальші кроки РФ
25 вересня, 20:33
«Мертва рука» оживає? Росія модернізує секретний ядерний комплекс на Уралі
«Мертва рука» оживає? Росія модернізує секретний ядерний комплекс на Уралі
27 вересня, 12:59
На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу
Росія вдруге за місяць вдарила по заводу «Рудь» в Житомирі
28 вересня, 11:13
Наталія Букало працювала помічницею академіка Володимира Горбуліна
«Хто хоч раз телефонував Горбуліну, знав її голос» – експрезидент про смерть помічниці академіка від дрона
29 вересня, 16:35
Атака на Україну, заява Трампа про російські НПЗ: головне за ніч 1 жовтня
Атака на Україну, заява Трампа про російські НПЗ: головне за ніч 1 жовтня
1 жовтня, 05:52
Наразі точні терміни відновлення роботи систем невідом
Знеструмлення спричинило масштабні проблеми з каналізацією столиці (оновлено)
Вчора, 20:32
За словами Ярмака, поточна ситуація на фронті – це боротьба на стратегічному рівні, де сторони задіюють усі наявні ресурси
Репер-військовий Ярмак спрогнозував, скільки ще триватиме війна та назвав складові перемоги
3 жовтня, 15:15

Політика

Греція не передасть Україні 200 ракет для Patriot, яким уже 23 роки – The Telegraph
Греція не передасть Україні 200 ракет для Patriot, яким уже 23 роки – The Telegraph
Кремль звернувся до росіян на тлі затримання пропагандиста Звінчука
Кремль звернувся до росіян на тлі затримання пропагандиста Звінчука
У російських дронах, які залетіли до Польщі, знайшли польські SIM-картки – ЗМІ
У російських дронах, які залетіли до Польщі, знайшли польські SIM-картки – ЗМІ
Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом
Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом
Опозиція Південної Кореї засудила конфлікт з Україною
Опозиція Південної Кореї засудила конфлікт з Україною
Орбан розповів, хто стояв за затриманням українських інкасаторів
Орбан розповів, хто стояв за затриманням українських інкасаторів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
129K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
81K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua