У російських дронах, які залетіли до Польщі, знайшли польські SIM-картки – ЗМІ

Понад 30 російських дронів порушили повітряний простір Польщі в ніч із 9 на 10 вересня 2025 року

Прокуратура закрила розслідування вторгнення безпілотників, оскільки не змогла встановити винних

У частині російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі у вересні 2025 року, виявили SIM-картки польських мобільних операторів. Водночас слідство не встановило, хто організував вторгнення дронів, і закрило кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані видання Rzeczpospolita.

Як повідомляють журналісти, SIM-картки знайшли під час дослідження уламків безпілотників. Інформацію про них журналісти отримали від джерел, обізнаних із перебігом розслідування. Офіційного повідомлення прокуратури, яке окремо підтверджувало б виявлення карток, не оприлюднювали.

Інцидент стався в ніч із 9 на 10 вересня 2025 року. Тоді російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Польські військові піднімали авіацію, а частину дронів збили. Уламки виявили в кількох десятках місць на території країни.

За даними польських слідчих, серед безпілотників були апарати типу Gerbera. Розслідування мало встановити обставини вторгнення та причетних до нього осіб.

Однак прокуратура закрила справу через неможливість встановити конкретних винних. Речник Люблінської окружної прокуратури Марцін Козак підтвердив це рішення. Водночас значна частина матеріалів провадження залишається засекреченою.

Польські прокурори також дійшли висновку, що військові діяли правомірно, коли збивали безпілотники, які становили загрозу.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше повідомлялося, що уламки російського шахеда впали на житловий будинок. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.