Уламок ракети РФ пробив ікону Ісуса в храмі, який молився за Москву (фото)
Один із уламків російської ракети влучив просто в ікону Ісуса Христа на фасаді монастиря УПЦ МП, пробивши зображення в ділянці грудей
Унаслідок масованого російського обстрілу столиці 22 жовтня пошкоджень зазнав Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП, розташований у районі Липок неподалік Києво-Печерської лаври. Унаслідок ворожої атаки біля обителі постраждали двоє людей, повідомляє кореспондент «Главкома».
Зокрема, один із уламків російської ракети влучив просто в ікону Ісуса Христа, розміщену на фасаді біля входу до монастиря. Вибухова хвиля вибила вікна в будівлях та понівечила фасад обителі.
Зауважимо, що цей монастир неодноразово опинявся у центрі гучних скандалів через свою проросійську позицію. Зокрема, у травні 2020 року на сторінці обителі у соцмережі оприлюднили допис із глорифікацією російської армії, де стверджувалося, що «жодна країна не поховала стільки воїнів, скільки Росія». Наразі цей допис недоступний.
Окрім цього, восени 2024 року Служба безпеки України провела у Свято-Введенському монастирі обшуки. Тоді правоохоронці викрили місцевого клірика, який у соцмережах виправдовував повномасштабну агресію РФ проти України та поширював ворожу пропаганду, вилучивши в приміщеннях обителі численні докази підривної діяльності.
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