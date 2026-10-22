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Уламок ракети РФ пробив ікону Ісуса в храмі, який молився за Москву (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Уламок ракети РФ пробив ікону Ісуса в храмі, який молився за Москву (фото)
Пошкоджена ікона Ісуса Христа, яка висить на вулиці біля входу у Введенський чоловічий монастир
фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Один із уламків російської ракети влучив просто в ікону Ісуса Христа на фасаді монастиря УПЦ МП, пробивши зображення в ділянці грудей

Унаслідок масованого російського обстрілу столиці 22 жовтня пошкоджень зазнав Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП, розташований у районі Липок неподалік Києво-Печерської лаври. Унаслідок ворожої атаки біля обителі постраждали двоє людей, повідомляє кореспондент «Главкома».

Пошкоджена ікона Ісуса Христа, біля входу у Введенський чоловічий монастир
Пошкоджена ікона Ісуса Христа, біля входу у Введенський чоловічий монастир
фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Зокрема, один із уламків російської ракети влучив просто в ікону Ісуса Христа, розміщену на фасаді біля входу до монастиря. Вибухова хвиля вибила вікна в будівлях та понівечила фасад обителі.

Свято-Введенський чоловічий монастир після атаки РФ на Київ 22 жовтня
Свято-Введенський чоловічий монастир після атаки РФ на Київ 22 жовтня
фото: Данило Муринський/glavcom.ua
Після російської атаки храм залишився без вікон
Після російської атаки храм залишився без вікон
фото: Данило Муринський/glavcom.ua
Пошкоджені вікна храму вже закрили OSB-плитами
Пошкоджені вікна храму вже закрили OSB-плитами
фото: Данило Муринський/glavcom.ua
Стіни монастиря посічені уламками
Стіни монастиря посічені уламками
фото: Данило Муринський/glavcom.ua
Введенський чоловічий монастир був створений наприкінці 19 століття – у перших роках 20 століття. Монастир Української православної церкви Московського патріархату знаходиться у Печерському районі Києва (вулиця Князів Острозьких, 42).

Зауважимо, що цей монастир неодноразово опинявся у центрі гучних скандалів через свою проросійську позицію. Зокрема, у травні 2020 року на сторінці обителі у соцмережі оприлюднили допис із глорифікацією російської армії, де стверджувалося, що «жодна країна не поховала стільки воїнів, скільки Росія». Наразі цей допис недоступний.

Свято-Введенський чоловічий монастир МП вшанував російських воїнів
Свято-Введенський чоловічий монастир МП вшанував російських воїнів
скриншот

Окрім цього, восени 2024 року Служба безпеки України провела у Свято-Введенському монастирі обшуки. Тоді правоохоронці викрили місцевого клірика, який у соцмережах виправдовував повномасштабну агресію РФ проти України та поширював ворожу пропаганду, вилучивши в приміщеннях обителі численні докази підривної діяльності.

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Теги: православна церква ракета свято російська ракета Київ росія соцмережі Московська церква в Україні обстріл церква

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