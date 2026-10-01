Заява Пєскова пролунала після того, як російська влада неодноразово говорила про відсутність умов для відновлення переговорів

Пєсков заявив, що Європа нібито продовжує заважати переговорному процесу

Кремль заявив, що Україна наразі не стала ближчою до відновлення переговорів із Росією. Водночас Москва звинуватила Європу в тому, що вона нібито перешкоджає поновленню переговорного процесу. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів стосовно готовності України повернутися до переговорів, пише «Главком».

«Навряд чи ми можемо визнати, що Україна стала ближчою. Україна не стала ближчою до переговорів. Європа, як і раніше, не стала ближчою до переговорів і, як і раніше, продовжує заважати відновленню переговорного процесу. Ось що можна констатувати», – сказав Пєсков.

Таким чином, представник Кремля фактично назвав Європу перешкодою для поновлення переговорів, однак не навів конкретних дій європейських країн, які, за його словами, унеможливлюють повернення до діалогу.

Заява Пєскова пролунала після того, як останніми тижнями російська влада неодноразово говорила про відсутність умов для відновлення переговорів. Зокрема, 23 вересня речник Кремля заявляв, що передумов для виходу на мирні переговори з Україною наразі немає, хоча Росія нібито зберігає готовність до такого діалогу.

Росія та Україна проводили прямі переговори у 2026 році, однак сторони не досягли домовленості про припинення війни. Москва та Київ при цьому продовжують заявляти про готовність до дипломатичного врегулювання, але по-різному оцінюють умови для відновлення переговорного процесу.

Варто нагадати, що Росія нібито була готова після завершення виборів у РФ відновити переговори з Україною. Водночас українська сторона, за словами російського диктатора Володимира Путіна, начебто намагалася зірвати переговорний процес.