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Кремль відповів на пропозицію Зеленського щодо виборів в обмін на перемир’я

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль відповів на пропозицію Зеленського щодо виборів в обмін на перемир’я
Речник диктатора: Ми хочемо не перемир’я, ми хочемо довгострокового миру
фото: АР

Пєсков сказав, що Кремль начебто хоче довгострокового миру

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо 60-денного перемир’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, Москва нібито прагне досягти довгострокового миру в Україні.

«Ми хочемо не перемир’я, ми хочемо довгострокового миру і готові робити для цього все можливе», – сказав цинічно прессекретар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За словами президента, питання виборів залежить від безпекових умов і можливості забезпечити припинення бойових дій. Повне перемир’я, зокрема, могло б створити передумови для предметного обговорення організації голосування.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Його слова пролунали на тлі дискусій про можливі шляхи завершення російсько-української війни та подальші переговори. За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але нібито цього не хоче.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не виявляє політичної волі для завершення війни. Так він пояснив слова президента США Дональда Трампа про необхідність обрати нового українського лідера. 

Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що вибори в Україні не можуть відбутися, доки триває війна.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський переговори Дмитро Пєсков

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