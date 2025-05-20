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Росія завалила огірками Польщу. Імпорт був «значно вищим за минулорічний»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія завалила огірками Польщу. Імпорт був «значно вищим за минулорічний»
У Польщі урядова Інспекція визнала, що імпорт огірків з Росії був «значно вищим порівняно з аналогічним періодом попереднього року»
фото ілюстративне

Польща збільшила імпорт огірків з Росії, попри санкції. Урядова Інспекція якості сільського господарства та харчових продуктів (IJHARS) Польщі визнала збільшення кількості поставок 

На початку 2025 року імпорт огірків з Росії в Польщу значно зріс. Незважаючи на санкції та загострення ворожнечі між двома країнами, торгівля не припинилася та скільки процвітає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, у березні 2025 року поставки огірків з Росії до Польщі зросли до найвищого рівня за чотири роки. Такі дані наводять росЗМІ з посиланням на дані Євростату.
У Польщі урядова Інспекція якості сільського господарства та харчових продуктів (IJHARS) зацікавилася цим питанням і визнає, що в період очікування на вітчизняні ранні овочі у першому кварталі 2025 року імпорт огірків з Росії був «значно вищим порівняно з аналогічним періодом попереднього року».

«Це період, коли існує спокуса продавати свіжі овочі з інших країн, зокрема з третіх країн, як такі, що походять з Польщі », – йдеться у заяві урядового відомства.

За даними IJHARS, з січня до середини березня 2025 року було перевірено 125 партій свіжих огірків, імпортованих з Росії, загальною вагою понад 2 тис. тонн. На кордоні проводилися перевірки. За даними відомства, всі партії огірків відповідали вимогам, встановленим законодавством, особливо тим, що стосуються дотримання маркетингових стандартів ЄС.

У березні IJHARS також провела вибіркову перевірку товарної якості свіжих огірків у суб'єктах, розташованих у трьох воєводствах (в оголошенні не уточнювалося, яких саме).

Були виявлені порушення у маркуванні товарів, зокрема у зазначенні країни походження. Суб'єкт господарювання, відповідальний за продаж огірків, здійснював оптовий продаж «під отримання», не повідомляючи покупця про країну походження овочів. IJHARS наголошує, що така «практика є несправедливою та незаконною». У заяві було оголошено про застосовані санкції.
Тим часом іспанський веб-сайт Hortoinfo повідомляє, що в лютому 2025 року партія свіжих огірків з Росії була відхилена на кордоні з Польщею через високий рівень залишків пестицидів.

Російські огірки прибули до ЄС через білоруського перевізника, були перехоплені на польсько-білоруському кордоні , а потім відправлені назад до місця походження.

У Латвії існує занепокоєння щодо ситуації з огірками, оскільки існує висока ймовірність того, що продукція, імпортована до Польщі з Росії, згодом буде продана до країн ЄС.

Латвійські виробники овочів побоюються, що на латвійський ринок могли потрапити російські огірки, які пройшли польські перевірки.

«Виникає відчуття безвиході, коли продукція країни-агресора вільно розповсюджується по всій Європі, без будь-яких правил, без будь-якої моралі, лише для того, щоб обмежити прибутки, а продукт транспортують та ігнорують, бо споживача ніде немає... (Огірки) зрештою не продаються як російський продукт. Найімовірніше, країна походження зрештою зміниться. Точиться довга та широка дискусія про те, як і якою мірою підтримувати Україну в цій війні, водночас мирно торгуючи з Росією. Це абсурд», - зазачив Яніс Бушс, президент кооперативу «Балтійські овочі», в інтерв’ю порталу Латвійського радіо і телебачення LSM+.

Буш дивується, чому продукти харчування з таких країн, як Росія та Білорусь, які підтримували вторгнення в Україну, досі не заборонені по всьому ЄС.

Нагадаємо, польська митниця конфіскувала пʼять тонн шин для літаків Boeing. Вони мали йти транзитом через Білорусь та Росію.

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Теги: Польща росія торгівля овочі

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