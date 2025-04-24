Авіаекперт: ворог задіяв цілий дивізіон для удару по Києву

Атака на Київ стала черговим свідченням ескалації з боку Росії

Цієї ночі Росія здійснила наймасованіший удар балістичними ракетами по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби та колишній офіцер Повітряних сил України Анатолій Храпчинський, пише «Главком».

За його словами, Росія для атаки на Київ використала «цілий дивізіон».

«У січні 2024-го ворог застосував близько 10 ракет типу «Кинджал» одночасно, а сьогодні було використано 11 балістичних ракет одночасно. Це означає, що ворог задіяв цілий дивізіон – від 8 до 12 пусків ракет здійснено одночасно без перезаряджання», – зазначив Храпчинський.

Як відомо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше восьмеро людей, дістали травми ще понад 70, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці. За попередніми даними, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Очільник України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл. Він нагадав, що сьогодні, 24 квітня, сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів, сорок чотири дні, як Росія «продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це».

«Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників. На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві девʼять людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив Зеленський.

Зі слів місцевих жителів, «приліт» прийшовся у двоповерховий будинок, усе інше пошкоджено вибуховою хвилею.

Також, завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

День жалоби оголошено в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.