Росіяни штурмують магазини: вартість популярного овоча злетіла на 260%

Як картопля за останній рік не дорожчав жоден продукт харчування у Росії

У Росії вирує картопляна криза

Ціни в Росії стрімко виходять з-під контролю: картопля – один із головних продуктів харчування для мільйонів росіян – за рік подорожчала на 170% в роздріб та на 260% – оптова. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За офіційними даними, ціни у роздріб зросли у 2,7 раза (170%), а в оптовому сегменті – у 3,6 рази (260%). У Костромі, наприклад, у звичайному магазині «Десяточка» кілограм картоплі зараз коштує 119 рублів (60 грн), тоді як ще пів року тому – 36,90 рубля (18,8 грн). При цьому якість впала: картопля м'яка, з плямами і очками, що проростають. А далі – гірше. Експерти попереджають: на горизонті – дефіцит. За картоплею зі знижкою та по акції росіяни стоять у чергах.

Картопляний союз РФ відверто визнає: вітчизняної картоплі не вистачає, і галузь чекає на імпорт з Єгипту «як манну небесну».

Кілограм картоплі в Костромі коштує 119 рублів newizv.ru

Фермер Микола Юзефов прямо каже: «Просіло все. Подорожчали добрива, дизельне паливо, агрохімія. А головне – кредити: фермерам пропонують позичати під 35-40% річних, що робить сільгоспвиробництво економічно неможливим».

«Фермери не можуть брати кредити. Не можуть виплатити старі. Зарплати урізають – люди звільняються. За 20-25 тис. рублів працювати ніхто не буде», – додає він.

Міністерство сільського господарства не відпрацювало навіть базового контролю, не відреагувало на посівний провал, не включило закупівельні чи субсидувальні механізми.

Загалом у РФ щорічно виробляється близько 18 млн тонн картоплі. За даними Росстату, більшість картоплі – понад 56% – вирощується на власних підсобних господарствах. Фермери виробляють 7-8 млн. тонн. У Картопляному союзі запевнили, що насіння виробляється у Росії. Ще зовсім нещодавно, 2022 року, 80% насіння було імпортним.

Реакція почалася вже постфактум, коли полки спорожніли, а цінники оновилися вдвічі та втричі. Інфляція пришвидшується. Поки офіційні особи рапортують про успіхи та нові експортні ініціативи, росіяни стикаються з реальністю, де картопля – вже не їжа, а предмет розкоші. Інфляція по овочевому кошику б'є історичні рекорди, а системні інструменти підтримки аграріїв виявилися паралізованими.

Нагадаємо, ЄС заборонив ввозити готівку до Росії на медичне лікування. Запроваджені ЄС санкції передбачають заборону на вивезення до Росії європейських валют. Обмеження поширюються і на фінансування приватних медичних послуг.