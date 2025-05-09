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В одному з районів Києва зафіксовано спалах вірусного гепатиту А

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В одному з районів Києва зафіксовано спалах вірусного гепатиту А
Вірус гепатиту А може передаватися, зокрема, під час вживання забрудненої їжі або води
фото з відкритих джерел

Фахівці з'ясовують причини і обставини виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів

У Києві серед мешканців мікрорайону Відрадний Солом'янського району медики відзначають зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит А. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що наразі медики центру розпочали епідеміологічне розслідування. Фахівці з'ясовують причини і обставини виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів. Про ситуацію поінформували Департамент охорони здоров'я КМДА та Головне управління Держпродспоживслужби Києва.

Медики зауважили, що вірус гепатиту А може передаватися, зокрема, під час вживання забрудненої їжі або води, які можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб при недотриманні правил особистої гігієни. Також у побуті – коли інфікована людина готує їжу та під час деяких видів сексуальних контактів.

Основні симптоми гепатиту А:

  • підвищена температура тіла
  • загальна слабкість
  • втрата апетиту
  • діарея, блювота
  • дискомфорт або біль у животі
  • потемніння сечі
  • пожовтіння шкіри та білків очей.

Профілактика гепатиту А:

  • регулярно мити руки теплою водою з милом – перед їжею та після туалету (щонайменше 20 секунд)
  • споживати лише кип'ячену або бутильовану воду
  • ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням.

«Найефективнішим методом профілактики є вакцинація. Вакцина проти гепатиту А є безпечною та ефективною, але не входить до Національного календаря щеплень. Її можна придбати в аптеках за власний кошт», – йдеться у повідомленні.

Медики закликають громадян одразу звертатися до сімейного лікаря, якщо помітили симптоми захворювання.

Гепатит А – це вірусне захворювання печінки, яке передається внаслідок вживання забруднених овочів чи води. Джерелом інфекції є інфікована людина. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.

За даними Всесвітньої організації здоров'я, майже у всіх людей після недуги формується пожиттєвий імунітет до хвороби. 

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Теги: імунітет вакцинація овочі фрукти гепатит вірус Київ

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