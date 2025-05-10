ЄС закликає до 30-денного перемир'я між Україною та Росією

Каллас: Тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення мир

У ЄС вважають, що зараз Росія має довести свою справжню готовність до миру

Європейський союз офіційно звернувся до Росії з вимогою повністю припинити бойові дії в Україні щонайменше на 30 днів. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє «Главком».

«Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, включно зі США, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню на термін щонайменше 30 днів. Тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення мир», – наголосила Каллас.

Вона також оприлюднила фото спільної заяви від імені Євросоюзу, в якій заклик викладено детальніше. У документі підкреслюється, що ЄС залишається відданим досягненню всеосяжного, справедливого й термінового миру в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН і нормах міжнародного права.

Згідно з текстом, тимчасове припинення бойових дій могло б суттєво полегшити гуманітарну ситуацію та створити умови для реального діалогу з метою припинення російської агресії й відновлення стабільного миру.

У заяві також наголошується, що саме зараз Росія має довести свою справжню готовність до миру.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія домовляться про тимчасове припинення бойових дій строком на 30 днів. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, передає «Главком».

За її словами, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Під час бесіди лідери обговорили питання співпраці щодо рідкісноземельних копалин у межах домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Тим часом, посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Цю заяву, ініційовану раніше Володимиром Путіним, оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє «Главком».

Попри відсутність офіційної заяви з боку Міністерства оборони РФ, інформаційні агентства та провідні російські ресурси опівночі за київським часом повідомили про нібито початок «перемир’я» зі сторони окупантів.

За словами представників російського керівництва, так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня. Таким чином, йдеться про три доби. Варто уточнити, один із українських військових пише, що окупанти готуються до нічного штурму Покровська у Донецькій області.