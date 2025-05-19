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Польща конфіскувала шини для літаків Boeing, які прямували до Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Польща конфіскувала шини для літаків Boeing, які прямували до Росії
Європейські санкції забороняють продаж літаків, запасних частин та обладнання російським авіакомпаніям
фото з відкритих джерел

У декларації було вказано, що водій перевозить автомобільні шини

Польська митниця конфіскувала пʼять тонн шин для літаків Boeing. Вони мали йти транзитом через Білорусь та Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Під час перевірки вантажівки в Корощині (населений пункт і прикордонний перехід із Білоруссю – «Главком») співробітники виявили, що водій перевозив шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, замість заявлених автомобільних та автобусних шин», – повідомила польська Національна податкова адміністрація.

Зазначається, що відправником товару була компанія з Іспанії, а одержувачем – з Азербайджану. Так, було порушено кримінальну справу за податкове шахрайство. Товари, що підпадають під санкції, були конфісковані.

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти Російської Федерації, які включають заборону на продаж літаків, запасних частин та обладнання російським авіакомпаніям. На цьому тлі найбільші виробники літаків, Airbus та Boeing, відмовилися постачати літаки до Росії. Boeing також зупинив постачання запасних частин, технічне обслуговування та технічну підтримку російських авіакомпаній.

Найбільший клієнт Boeing у Європі, Ryanair, попередив, що може припинити купувати літаки у американського аерокосмічного гіганта, якщо погрози Дональда Трампа щодо тарифів призведуть до зростання цін. Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі відповів конгресмену США Раджі Крішнамурті, який розкритикував неупереджене ставлення О'Лірі до купівлі літаків у інших виробників, включаючи Китай.

До слова, компанії Airbus та Boeing планують перетворити авіаційну галузь, зосередившись на нових матеріалах та передових виробничих процесах, які стануть головною перевагою у конкуренції з Китаєм.

Теги: літак Boeing Польща

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