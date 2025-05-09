Росіяни додали у «Безсмертний полк»-онлайн портрети Віткоффа та Буданова – медіа

Журналісти знайшли портрет «Олексія Пармезанова», який виявився світлиною головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

У Росії на День перемоги 9 травня організували так звану онлайн-ходу «Безсмертного полку» з портретами людей, які воювали у Другій світовій. Однак серед них помітили фото українських та американських сучасних діячів, згенеровані штучним інтелектом. Як передає «Главком», про це заявив проєкт «Телебачення Торонто».

Так, журналісти знайшли портрет «Олексія Пармезанова», який виявився світлиною головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов став «Кирилом Будьонним», а спецпосланець Трампа Стів Віткофф – Семеном Вітьковим.

Після поширення цих фото в інтернеті сторінки вигаданих людей, ймовірно, видалили із сайту проєкту. Його автори заявляють, що ведуть «народний літопис» онлайн, де сім’я може опублікувати спогади про свого ветерана, його бойовий шлях, сімейне фото та відео.

Сайт «народного літопису» зібрав понад 960 тис. імен і «щодня поповнюється новими історіями».

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбувається військовий парад. До Москви прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Водночас президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.