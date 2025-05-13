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Лавров зідзвонився з главою МЗС Туреччини: про що говорили

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лавров зідзвонився з главою МЗС Туреччини: про що говорили
Лавров обговорив з главою МЗС Туреччини можливі переговори 15 травня
фото з відкритих джерел

15 травня у Стамбулі можуть відбутись прямі переговори між Росією та Україною

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Про це повідомляє російське Міністерство закордонних справ, передає «Главком».

Зазначається, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорили пропозицію диктатора Путіна про прямі переговори між Україною та Росією у Стамбулі.

Подробиць у відомстві не додали. Водночас зазначено, що політики обговорили зусилля щодо досягнення миру.

Як відомо, Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним: президент України погодився на проведення переговорів із РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

На цей час, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.

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Теги: перемир'я Туреччина переговори Сергій Лавров росія

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