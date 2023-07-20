Росіяни, які хочуть відкосити від армії, отримають рекордні штрафи

Окупантам буде дорожче відкосити від служби в армії

Російська влада підготувала подарунок громадянам, не хочуть воювати в Україні. Так, депутати країни-агресора уже підготували пакет поправок, що радикально збільшить штрафи для тих, хто ухиляється від відвідування військкоматів та служби в армії. Про це пише The Moskow Times.

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Згідно з проектом, який у четвер схвалив комітет з держбудівництва та законодавства, штраф за неявку без поважної причини буде збільшено до 40-50 тисяч рублів (16-20 тис грн за курсом НБУ). Зміни вносяться до статті 21.5 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, яка зараз допускає штрафи від 500 (202 грн) до 3 тисяч рублів (1216 грн). Таким чином, максимальне збільшення штрафу буде стократним.

Штрафи за відмову від медичного огляду підвищуються в 5-50 разів, до 15-25 тисяч рублів (6080-10133 грн). Зараз це 500-3 тисячі рублів (202-1216 грн).

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Одночасно для громадян запроваджуються штрафи за неповідомлення до військкомату інформації про зміну сімейного стану, освіти, місця роботи (навчання) або посади; відомостей про переїзд на нове місце перебування, які не підтверджені реєстрацією. За це доведеться заплатити 10-20 тисяч рублів (4053-8107 грн).

Такі ж штрафи запроваджуються за виїзд з місця проживання або перебування на строк більше трьох місяців у період проведення призову.

Одночасно запроваджується відповідальність для юридичних осіб за ненадання до військкоматів списків співробітників, які підлягають військовому обліку. Штрафи для компаній становитимуть 350-400 тисяч рублів (142-162 тис грн), а для посадових осіб збільшаться у 13-50 разів – до 40-50 тисяч рублів (16,2 –20,2 тис грн).

Таке ж покарання встановлено за неоповіщення громадян про виклик військового комісаріату, зокрема на електронний порядок денний, а також за незабезпечення можливості своєчасної явки за таким викликом.

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Крім того, поправки запроваджують нову статтю Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (19.38) – ненадання сприяння військовим комісаріатам у їхній мобілізаційній роботі під час оголошення мобілізації. Юрособам доведеться заплатити від 400 до 500 тисяч рублів (162-202 тис грн), а посадовим особам – від 60 до 80 тисяч (24,3-32,4 тис. грн) за невиконання обов'язку щодо своєчасного оповіщення громадян, які підлягають заклику, або ненадання сприяння у такому оповіщенні. Закон має набути чинності 1 жовтня 2023 року.

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