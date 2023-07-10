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РФ використала максимальний «базовий набір» у війні проти України – Резніков

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ використала максимальний «базовий набір» у війні проти України – Резніков
Російські загарбники вже використали всі засоби конвенційної повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Росія використала у війні проти України флот, авіацію та сухопутні компоненти

Уже понад 500 днів триває спроба росіян «взяти Київ за три дні». Олексій Резніков зауважив, що ворог уже застосував свій максимальний «базовий набір» у війні проти України. Цю тезу він озвучив в інтерв'ю в ефірі каналу «Ми – Україна».

Міністр оборони України саме відповідав на питання, чи можна вважати, що Росія вже використала всі свої козирі, крім ядерного озброєння.

«Ви знаєте, мені здається, що принаймні «базовний набір», який узагалі в них був, максимальний, вони вже спробували застосувати. Зараз, давайте, щоб не було хибної уяви, що в них там на складах стало значно менше (озброєння – «Главком»). Це ми не обговорюємо. Ми не кажемо про кількість. Ми кажемо про якість»,
– наголосив Резніков.

За словами міністра, російські загарбники вже використали всі засоби конвенційної повномасштабної війни. Мовиться і про флот, і про авіацію, і про сухопутні компоненти.

Крім того, окупанти завдавали масованих ракетних ударів по цивільному населенню. Намагалися знищити критичну інфраструктуру. Ворог прагнув залишити людей без світла, води, тепла та енергії. Але всього цього досягнути Кремлю не вдалося.

Нагадаємо, наступальна операція українських сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень звільнено 10 кв. км.

Раніше стало відомом, що Росія зазнає значних втрат у живій силі на війні в Україні і шукає, ким поповнить лави окупаційної армії. Як відомо, росіяни всіляко намагаються уникнути мобілізації, тому до війська набирають наркоманів і колишніх ув’язнених.

До слова, заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв знову завів свою ядерну риторику і пригрозив ударом по трьох українських атомних станціях.

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Теги: росія Міноборони війна Олексій Резніков

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