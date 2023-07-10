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Країни НАТО терміново готують рішення щодо гарантій безпеки для України – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Країни НАТО терміново готують рішення щодо гарантій безпеки для України – ЗМІ
Найбільші країни Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які тимчасові зобов'язання щодо безпеки надати Україні
фото з відкритих джерел

Ідея полягає в тому, щоб створити «парасольку» для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни

Невелика група держав НАТО веде «несамовиті переговори в останню хвилину» з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня. Про це видання Politico повідомили чотири посадовці, знайомі з ходом переговорів. 

США, Велика Британія, Франція і Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом, пише видання. Вони також звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС і G7.

Ідея полягає в тому, щоб створити «парасольку» для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни.

Ці зусилля є частиною ширших переговорів у НАТО і між кількома групами країн про те, як західні союзники повинні демонструвати довгострокову підтримку України.

Таким чином, найбільші держави Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час. 

Однак ця думка не є універсальною: країни на східному фланзі НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до членства в Альянсі, навіть попри те, що бойові дії продовжуються. 

За словами офіційних осіб у Берліні, Парижі, Лондоні і Брюсселі, які говорили на умовах анонімності, західні держави мають на меті представити свою «парасолькову структуру» на щорічному саміті НАТО.

«Дискусія триває, вона досить прогресує, навіть дуже прогресує, і ми дуже сподіваємося, що її вдасться завершити до кінця саміту», – сказав французький посадовець на брифінгу журналістам. 

Високопоставлений дипломат НАТО погодився з цим, повідомивши журналістам на окремому брифінгу, що зараз відбуваються «несамовиті переговори в останню хвилину» про те, «як це має виглядати».

За словами іншого дипломата НАТО, обізнаного з планами, президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у понеділок в Лондоні, де їхні штаби намагатимуться узгодити деталі, що залишились, в останню хвилину.

Ініціатива може зрештою звестися до обіцянок продовжувати надавати значну частину допомоги, яку союзники вже надають: озброєння, обладнання, навчання, фінансування і розвіддані. 

Але намір полягає в тому, щоб запропонувати «більш постійний сигнал єдності» для України, особливо зважаючи на те, що Київ навряд чи отримає тверду обіцянку щодо членства в НАТО, яку він хоче отримати на саміті.

«По суті, це гарантія для України, що ми ще дуже довго будемо оснащувати її збройні сили, фінансувати їх, консультувати їх, тренувати їх для того, щоб вони мали силу стримування проти будь-якої майбутньої агресії», – сказав високопоставлений дипломат НАТО. 

Однак, багато деталей цієї підтримки залишать на потім. Дипломат зазначив, що кожна зацікавлена країна повинна буде у двосторонньому порядку визначити з Україною, «якими будуть її зобов'язання. І це може бути що завгодно, від протиповітряної оборони до танків і чого завгодно».

Раніше повідомлялося, що комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. 

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. 

До слова, на саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією. 

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Теги: Німеччина НАТО навчання Україна озброєння

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