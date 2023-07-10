Країни НАТО терміново готують рішення щодо гарантій безпеки для України – ЗМІ

Найбільші країни Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які тимчасові зобов'язання щодо безпеки надати Україні

Ідея полягає в тому, щоб створити «парасольку» для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни

Невелика група держав НАТО веде «несамовиті переговори в останню хвилину» з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня. Про це видання Politico повідомили чотири посадовці, знайомі з ходом переговорів.

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США, Велика Британія, Франція і Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом, пише видання. Вони також звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС і G7.

Ідея полягає в тому, щоб створити «парасольку» для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни.

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Ці зусилля є частиною ширших переговорів у НАТО і між кількома групами країн про те, як західні союзники повинні демонструвати довгострокову підтримку України.

Таким чином, найбільші держави Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час.

Однак ця думка не є універсальною: країни на східному фланзі НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до членства в Альянсі, навіть попри те, що бойові дії продовжуються.

За словами офіційних осіб у Берліні, Парижі, Лондоні і Брюсселі, які говорили на умовах анонімності, західні держави мають на меті представити свою «парасолькову структуру» на щорічному саміті НАТО.

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«Дискусія триває, вона досить прогресує, навіть дуже прогресує, і ми дуже сподіваємося, що її вдасться завершити до кінця саміту», – сказав французький посадовець на брифінгу журналістам.

Високопоставлений дипломат НАТО погодився з цим, повідомивши журналістам на окремому брифінгу, що зараз відбуваються «несамовиті переговори в останню хвилину» про те, «як це має виглядати».

За словами іншого дипломата НАТО, обізнаного з планами, президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у понеділок в Лондоні, де їхні штаби намагатимуться узгодити деталі, що залишились, в останню хвилину.

Ініціатива може зрештою звестися до обіцянок продовжувати надавати значну частину допомоги, яку союзники вже надають: озброєння, обладнання, навчання, фінансування і розвіддані.

Але намір полягає в тому, щоб запропонувати «більш постійний сигнал єдності» для України, особливо зважаючи на те, що Київ навряд чи отримає тверду обіцянку щодо членства в НАТО, яку він хоче отримати на саміті.

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«По суті, це гарантія для України, що ми ще дуже довго будемо оснащувати її збройні сили, фінансувати їх, консультувати їх, тренувати їх для того, щоб вони мали силу стримування проти будь-якої майбутньої агресії», – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Однак, багато деталей цієї підтримки залишать на потім. Дипломат зазначив, що кожна зацікавлена країна повинна буде у двосторонньому порядку визначити з Україною, «якими будуть її зобов'язання. І це може бути що завгодно, від протиповітряної оборони до танків і чого завгодно».

Раніше повідомлялося, що комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

До слова, на саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією.