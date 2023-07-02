Росія скасувала головну міжнародну авіавиставку: британська розвідка назвала причину

У Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS у 2023 році

У міноборони Британії вважають, що шоу скасували через міжнародну ізоляцію Росії на тлі війни проти України

Росія скасувала проведення головного міжнародного авіашоу MAKS у 2023 році через нещодавні атаки дронів по РФ та міжнародну ізоляцію на тлі війни проти України. Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

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Зазначається, що у Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS у 2023 році. Воно проводиться раз на два роки під Москвою. Зазвичай під час авіашоу РФ демонструє свій цивільний та військовий аерокосмічний сектор й таким чином залучає експортних клієнтів.

В міноборони Британії вважають, що шоу, ймовірно, скасували через загрозу атак безпілотників та міжнародну ізоляцію Росії на тлі війни проти України.

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«Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій», - зазначають у розвідці Великої Британії.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор РФ страждає від міжнародних санкцій, а висококваліфікованих спеціалістів заохочують служити піхотою у власному ополченні космічного агентства Роскосмос.

Також аналітики додали, що головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ генерал Сергій Суровікін не з’являвся на публіці після невдалого заколоту Євгена Пригожина 24 червня, до якого він забезпечував зв’язок з Міноборони Росії.

Як повідомлялося, в Росії міжнародний авіаційно-космічний салон Макс-2023 перенесено на 2024 рік, салон також буде проведено у 2025 році.

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До слова, російська влада збільшує військові видатки свого бюджету на оборонні заходи у регіонах, що межують з Україною.