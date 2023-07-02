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Росія скасувала головну міжнародну авіавиставку: британська розвідка назвала причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія скасувала головну міжнародну авіавиставку: британська розвідка назвала причину
У Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS у 2023 році
фото з відкритих джерел

У міноборони Британії вважають, що шоу скасували через міжнародну ізоляцію Росії на тлі війни проти України

Росія скасувала проведення головного міжнародного авіашоу MAKS у 2023 році через нещодавні атаки дронів по РФ та міжнародну ізоляцію на тлі війни проти України. Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS у 2023 році. Воно проводиться раз на два роки під Москвою. Зазвичай під час авіашоу РФ демонструє свій цивільний та військовий аерокосмічний сектор й таким чином залучає експортних клієнтів.

В міноборони Британії вважають, що шоу, ймовірно, скасували через загрозу атак безпілотників та міжнародну ізоляцію Росії на тлі війни проти України.

«Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій», - зазначають у розвідці Великої Британії.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор РФ страждає від міжнародних санкцій, а висококваліфікованих спеціалістів заохочують служити піхотою у власному ополченні космічного агентства Роскосмос.

Також аналітики додали, що головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ генерал Сергій Суровікін не з’являвся на публіці після невдалого заколоту Євгена Пригожина 24 червня, до якого він забезпечував зв’язок з Міноборони Росії.

Як повідомлялося, в Росії міжнародний авіаційно-космічний салон Макс-2023 перенесено на 2024 рік, салон також буде проведено у 2025 році. 

До слова, російська влада збільшує військові видатки свого бюджету на оборонні заходи у регіонах, що межують з Україною. 

Теги: росія Міноборони авіашоу військові

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