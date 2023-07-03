Росія оголосила в розшук ексголову СБУ Грицака

Василь Грицак очолював СБУ з липня 2015-го до кінця травня 2019 року

У даних МВС Росії йдеться, що ексголова СБУ Грицак «розшукується за статтею Кримінального кодексу»

Росія оголосила в розшук колишнього голову Служби безпеки України Василя Грицака. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Росії.

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У картці йдеться, що Грицак «розшукується за статтею Кримінального кодексу». Росіяни звинувачують Грицака в «обстрілах Донбасу».

Зазначимо, що Василь Грицак очолював СБУ з липня 2015-го до кінця травня 2019 року.

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Нагадаємо, що колишній начальник головного управління Cлужби безпеки України в Криму Олег Кулініч постане перед судом. Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Йому було оголошено про підозру у державній зраді та створенні злочинної організації. Його підривну діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв. Кілінічу загрожує до 15 років позбавлення волі.

Триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.