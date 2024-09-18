Росіяни заявили, що їхня ППО вдарила по Смоленській АЕС (відео)

Над Смоленською областю нібито збито сім безпілотників

У ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники. Про це повідомило міноборони РФ.

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською.

Крім того, як стверджують російські телеграм-канали, росіяни під час збиття дронів, влучили по Смоленській атомній електростанції. У мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований момент одного із ударів російського самохідного зенітно ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) Панцир-С1 по Смоленській АЕС.

Рашисти так збивали безпілотники, що вдарили ЗРК "Панцир С-1" по Смоленській АЕС pic.twitter.com/hfYymFeiY1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

За словами губернатора Смоленської області Василія Анохіна, сім БпЛА літакового типу буцімто атакували Духівщинський та Вяземський райони Смоленської області о другій годині ночі та о шостій ранку. У місті Єльні безпілотник упав на проїжджу частину, також нібито знищено літальні апарати у місті Рославлі. Постраждалих та руйнувань немає. На місці падіння працюють екстрені та правоохоронні служби, стверджує місцева влада. Згодом Анохін додав, що ще два дрони нібито придушені засобами радіоелектронної боротьби у Духівщинському та Вяземському районах.

Нагадаємо, що в місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні.