У Кривому Розі оголошено день жалоби після ракетного удару по готелю

Фахівці ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по готелю

Атака РФ забрала життя чотирьох людей

Сьогодні, 28 серпня у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголошено день жалоби після російського удару, де загинуло чотири людини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вранці було завершено пошукові роботи. Загалом російська атака забрала життя чотирьох людей.

Окрім того, з вечора до ранку росіяни атакували Нікопольський район. Ворог застосовував важку артилерію та реактивну систему залпового вогню «Град». Бив дронами-камікадзе і скинув снаряд з безпілотника.

Пошкоджені інфраструктура, нежитлова будівля і спортклуб, знищена господарська споруда.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Раніше повідомлялося, що унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще четверо людей поранено.

Ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів.

Як згодом стало відомо, у Кривому Розі на місці удару по готелю завершено пошуково-рятувальні роботи.